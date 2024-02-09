JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, membicarakan soal perkembangan timnya sejauh ini. Dia mengaku puas dengan perkembangan yang ditunjukkan para pemain Timnas Indonesia U-20. Apalagi, Garuda Muda sudah bisa mengikuti instruksi permainan yang diberikan olehnya.
Timnas Indonesia U-20 masih dalam proses pengembangan untuk membuka jalan menuju Piala Dunia U-20 2025. Ya, Kafiatur Rizky dan kolega sedang menjalani pemusatan latihan untuk Piala AFF U-19 2024, dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.
Pemusatan latihan (TC) dilakukan sejak Desember 2023. Timnas Indonesia U-20 pun sudah menjalani setidaknya tiga pertandingan uji coba, termasuk melawan klub kasta teratas Korea Selatan Suwon FC.
Dari tiga pertandingan itu, Timnas Indonesia U-20 menelan dua kekalahan, yakni dari Thailand U-20 (1-2), dan Uzbekistan U-20 (2-3). Kemudian, Garuda Muda berhasil menahan imbang Suwon FC (0-0) pada laga uji coba yang digelar di Jakarta.
“Uji coba melawan merupakan cara melihat perkembangan kualitas pemain setelah mengikuti stimulus latihan pada fase awal pembentukan tim U-20 Indonesia,” kata Indra dikutip dari laman resmi PSSI, Jumat (9/2/2024).