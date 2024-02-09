Momen Cristiano Ronaldo Ngamuk saat Suporter Nyanyikan Chants Lionel Messi di Laga Al Hilal vs Al Nassr

MOMEN Cristiano Ronaldo ngamuk saat suporter nyanyikan chants Lionel Messi di laga Al Hilal vs Al Nassr curi perhatian. Kemarahan Ronaldo terlihat dalam sebuah video tayangan ulang yang dibagikan oleh penonton dalam laga Al Nassr versus Al Hilal.

Diketahui, Ronaldo bermain penuh saat Al-Nassr menelan kekalahan dari Al Hilal 0-2 di final Riyadh Season Cup 2024. Pertandingan itu berlangsung di Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi pada Jumat (9/2/2024) dini hari WIB.

CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- yang tampil penuh tidak mampu memberikan impak besar untuk Faris Najd -julukan Al Nassr. Sebab itu, pemain berusia 39 tahun tersebut mendapatkan kritik dari para penggemar maupun pakar.

Selain kritik, Ronaldo juga disuguhi dengan nyanyian atau chants Lionel Messi dari penggemar Al Hilal. Dalam sebuah tayangan ulang melansir akun X Messi World, Ronaldo nampak marah ketika mendengar nyanyian tersebut.

“Saya di sini sekarang, saya di sini sekarang, bukan Messi,” kata Ronaldo sambil menunjuk ke lapangan, dikutip dari Get Football News Spain, Jumat (9/2/2024).