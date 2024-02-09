Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Banjir Kritikan Usai Al Nassr Kalah 0-2 dari Al Hilal di Final Riyadh Season Cup 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |08:44 WIB
Cristiano Ronaldo Banjir Kritikan Usai Al Nassr Kalah 0-2 dari Al Hilal di Final Riyadh Season Cup 2024
Cristiano Ronaldo di laga Al Hilal vs Al Nassr. (Foto: Reuters)
RIYADH – Bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, banjir kritikan usai timnya kalah 0-2 dari Al Hilal dalam laga uji coba yang bertajuk Final Riyadh Season Cup 2024. Salah satunya datang dari pakar sepakbola Arab Saudi, Imad Al-Salmi.

Imad Al-Salmi mengkritik pedas performa Cristiano Ronaldo dalam pertandingan tersebut. Dia menilai megabintang Portugal itu tidak siap bermain untuk pertandingan itu.

Cristiano Ronaldo

Imad juga menegaskan Al Nassr terlalu bergantung pada Ronaldo dalam pertandingan tersebut. Alhasil, Faris Najd -julukan Al Nassr- kehilangan kendali pertandingan ketika Ronaldo tak bisa mendapatkan peluang.

“Al-Hilal menjadi yang terbaik dalam seluruh detail pertandingan dan banyak menampilkan ide teknis di babak pertama, dibandingkan satu ide teknis Al Nassr, yakni mencari ruang dan memberi peluang bola ke Ronaldo atau Talisca,” tulis laporan Al Weeam menggambarkan penilaian Imad, dikutip pada Jumat (9/2/2024).

Halaman:
1 2
      
