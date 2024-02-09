Hasil Al Hilal vs Al Nassr di Laga Uji Coba: Cristiano Ronaldo Dkk Tumbang 0-2!

HASIL Al Hilal vs Al Nassr di laga uji coba akan diulas dalam artikel ini. Cristiano Ronaldo cs pun harus menelan pil pahit karena tumbang dengan skor 0-2.

Ya, dua tim top Arab Saudi saling bertemu semalam. Duel Al Hilal vs Al Nassr digelar di Kingdom Stadium, Riyadh, Jumat (9/2/2024) dini hari WIB.

Hasilnya, Al Hilal tampil trengginas sehingga bisa dua kali menjebol gawang Al Nassr. Gol pertama mereka dicetak oleh Sergej Milinkovic-Savic (17’). Kemudian, Salem Aldawsari menggandakan keunggulan Al Hilal pada menit ke-30.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Al Hilal memulai laga dengan apik. Serangan demi serangan yang mereka bangun sejak awal laga bisa membuahkan hasil manis dengan cepat.

Pada menit ke-17, Al Hilal pun sudah bisa menjebol gawang Al Nassr yang dikawal Raghid Najjar. Ialah Sergej Milinkovic-Savic yang mencatatkan namanya di papan skor usai berhasil memanfaatkan dengan baik umpan dari Saud Abdulhamid.

Tertinggal, Al Nassr berusaha keras untuk mengejar. Cristiano Ronaldo cs terus berupaya membangun serangan. Tetapi, usaha demi usaha mereka tak kunjung berbuah gol.

Alih-alih mencetak gol, Al Nassr justru kebobolan lagi. Kali ini, giliran Salem Aldawsari yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-30.

Gol ini dicetak Aldawsari usai mendapat umpan ciamik dari Malcom. Dia kemudian melepaskan tendangan keras yang dari luar kotak penalti yang tak bisa dijangkau kiper Al Nassr. Keunggulan Al Hilal 2-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.