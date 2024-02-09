Lionel Messi Bikin Sepakbola Amerika Serikat Makin Berkembang, LeBron James Lempar Pujian

LOS ANGELES – Bintang Los Angeles Lakers (LA Lakers), LeBron James, lempar pujian kepada megabintang sepakbola Argentina, Lionel Messi. Menurut James, kedatangan Messi memberikan kontribusi besar terhadap sepakbola Negeri Paman Sam -julukan Amerika Serikat. Alhasil, sepakbola di sana menjadi semakin berkembang saat ini.

Sebagaimana diketahui, Messi mendarat di Amerika Serikat setelah resmi direkrut oleh Inter Miami pada Juli 2023. Pemain berusia 36 tahun itu sukses mengantar The Herons -julukan Inter Miami- menjuarai Piala Liga Amerika Serikat pada musim pertamanya.

Selain trofi, La Pulga -julukan Lionel Messi- juga menyumbang 11 gol dan lima assist dalam 14 pertandingan bersama Inter Miami. Catatan ini bisa dikatakan impresif mengingat Messi merupakan sosok baru di sepakbola Amerika Serikat.

James mengakui kehebatan Messi mengubah pandangannya tentang sepakbola di Amerika Serikat. Menurutnya, kedatangan La Pulga menginspirasi banyak generasi muda untuk membantu mengembangkan sepakbola di Negeri Paman Sam.

“Melihat Messi, GOAT dalam sepakbola, menghormati MLS (Liga Amerika Serikat) dengan kehadirannya adalah sebuah pengubah permainan bagi kami,” kata LeBron James, dikutip dari Goal Internasional, Jumat (8/2/2024).

“Kedatangannya tidak hanya mengangkat liga, tetapi juga menginspirasi generasi baru. Penggemar sepakbola di negara kita. Dibutuhkan dedikasi, etos kerja, dan bakat yang tak tertandingi untuk mencapai apa yang dimiliki Messi, dan saya hanya menghormati dan mengaguminya,” sambungnya.