MILAN – Pemain AC Milan, Ruben Loftus-Cheek, buka-bukaan soal kariernya di dunia sepakbola saat ini. Dia menyatakan nyaman bersama AC Milan.
Loftus-Cheek merasa kerasan berkompetisi di Liga Italia 2023-2024. Pasalnya, dia bisa beradaptasi dengan cepat dengan segala sesuatunya di sana.
Sebagaimana diketahui, pemain berusia 28 tahun itu diboyong Rossoneri -julukan AC Milan- dari Fulham. Saat ini, pemain tersebut sudah mencatatkan 19 penampilan dengan lima gol.
Ruben Loftus-Cheek mengatakan proses adaptasinya tidak mengalami kesulitan berarti sejauh ini. Hal itu membuatnya bisa memberikan kontribusi terbaik bersama AC Milan dengan berbagai peran di lapangan.
"Enam bulan pertama di Italia sangat positif. Saya menikmati menjadi pemain serba bisa," kata Ruben Loftus-Cheek, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (9/2/2024).
"Saya seorang box to box, saya telah bermain di berbagai posisi dalam karier saya jadi saya juga merasa nyaman di bagian lain lapangan," tambahnya.