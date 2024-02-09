Soal Karier di AC Milan, Ruben Loftus-Cheek Terang-terangan Sudah Makin Nyaman

MILAN – Pemain AC Milan, Ruben Loftus-Cheek, buka-bukaan soal kariernya di dunia sepakbola saat ini. Dia menyatakan nyaman bersama AC Milan.

Loftus-Cheek merasa kerasan berkompetisi di Liga Italia 2023-2024. Pasalnya, dia bisa beradaptasi dengan cepat dengan segala sesuatunya di sana.

Sebagaimana diketahui, pemain berusia 28 tahun itu diboyong Rossoneri -julukan AC Milan- dari Fulham. Saat ini, pemain tersebut sudah mencatatkan 19 penampilan dengan lima gol.

Ruben Loftus-Cheek mengatakan proses adaptasinya tidak mengalami kesulitan berarti sejauh ini. Hal itu membuatnya bisa memberikan kontribusi terbaik bersama AC Milan dengan berbagai peran di lapangan.

BACA JUGA: CEO AC Milan Bantah Rumor Antonio Conte Gantikan Stefano Pioli

"Enam bulan pertama di Italia sangat positif. Saya menikmati menjadi pemain serba bisa," kata Ruben Loftus-Cheek, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (9/2/2024).

"Saya seorang box to box, saya telah bermain di berbagai posisi dalam karier saya jadi saya juga merasa nyaman di bagian lain lapangan," tambahnya.