Soal Kans AC Milan Juara Liga Italia 2023-2024, Begini Kata Giorgio Furlani

MILAN – CEO AC Milan, Giorgio Furlani, angkat bicara soal kans timnya juara Liga Italia 2023-2024. Dia mengatakan peluang timnya untuk menjadi juara Liga Italia 2023-2024 belum tertutup.

Pasalnya kini, kompetisi masih cukup panjang dalam berbagai kemungkinan bisa terjadi. Saat ini, Rossoneri -julukan AC Milan- pun berada di posisi ketiga dengan 49 poin. Tim itu berselisih delapan poin dengan Inter Milan yang masih memuncaki klasemen dengan 57 angka.

Giorgio Furlani mengatakan AC Milan saat ini hanya fokus dari laga ke laga untuk meraih kemenangan. Sebab, dia pastikan tim yang akan menjadi juara kompetisi kasta teratas di Italia itu baru ditentukan pada akhir musim karena persaingan bakal ketat.

Pria berusia 45 tahun itu mengatakan penampilan AC Milan sejauh ini menurutnya sudah cukup baik, meskipun ada beberapa kekurangan. Pasalnya, AC Milan mulai menemukan konsistensi dalam permainan.