Pengamat Timnas Vietnam Minder dengan Performa Timnas Indonesia yang Makin Tangguh di Tangan Shin Tae-yong

PENGAMAT Timnas Vietnam, Ta Bien Cuong, minder dengan performa Timnas Indonesia yang makin tangguh di tangan Shin Tae-yong. Ia memperingkatkan The Golden Stars untuk berhati-hati jelang laga nanti.

Indonesia untuk pertama kalinya menang melawan Vietnam pada laga kompetitif resmi di bawah FIFA pada 19 Januari 2024. Skuad Garuda menang tipis 1-0 di babak penyisihan Grup Piala Asia 2023 lewat gol penalti Asnawi Mangkualam.

Itu merupakan kemenangan pertama Indonesia atas Vietnam sejak terakhir pada leg I semifinal Piala AFF 2016 dengan skor 2-1. Hasil positif itu mendapat reaksi dari Ta.

Menurutnya, semua tim akan berkembang setelah mengalami kekalahan, termasuk Indonesia. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu sempat kalah 0-2 dari Vietnam pada leg II semifinal Piala AFF 2022, atau pertemuan terakhir sebelum di Piala Asia.

"Setiap tim akan berkembang setelah kalah. Begitu juga dengan Indonesia. Mereka tidak pernah menang melawan Vietnam di bawah asuhan pelatih Park Hang-seo," ungkap Ta, dikutip dari Soha, Rabu (7/2/2024).

"Setiap hari ini mentalitas mereka berubah. Saya sempat memprediksi Indonesia akan kehilangan ketenangan di hadapan Vietnam, tetapi yang terjadi malah sebaliknya," sambung pria asal Vietnam itu.