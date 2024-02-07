Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Klaim The Golden Stars Berpeluang Besar Kalahkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |14:34 WIB
Media Vietnam Klaim <i>The Golden Stars</i> Berpeluang Besar Kalahkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Vietnam diprediksi bakal menang lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: VFF)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha, menyebut The Golden Stars berpeluang besar mengalahkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, Kiatisuk Senamuang bakal memudahkan Philippe Troussier untuk membangun kekuatan tim.

Vietnam akan berhadapan dengan Timnas Indonesia sebanyak dua kali di dalam laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah pada 21 Maret 2024. Berselang lima hari kemudian, mereka gantian menjadi tuan rumah.

Marselino Ferdinan beraksi di depan Nguyen Quang Hai pada laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Meski bertindak sebagai tim tuan rumah, tetapi Timnas Indonesia diprediksi tidak akan mendapatkan kemenangan dengan mudah. Sebab, Vietnam bertekad untuk membalaskan kekalahan 0-1 dari Tim Merah Putih di Piala Asia 2023.

Menjelang laga nanti, media Vietnam menyebut negaranya mendapatkan keuntungan untuk bisa mengalahkan Timnas Indonesia. Sebab, Kiatisuk akan membantu tugas Troussier dalam menerapkan strategi.

Kiatisuk merupakan pelatih asal Thailand yang baru saja ditunjuk untuk menangani Cong An Ha Noi FC (CAHN FC). Soha menjelaskan, legenda Asia Tenggaraitu memiliki gaya bermain mirip dengan juru taktik tim nasional sehingga akan berdampak besar bagi Vietnam.

Media Vietnam tersebut menjelaskan Troussier tidak perlu waktu banyak dalam membangun kerja sama para pemainnya. Sebab, CAHN FC merupakan penyumbangan pemain terbayak untuk tim nasional.

Halaman:
1 2
      
