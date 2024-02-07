Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Rizky Fadian, Juara di Garasi Rumah hingga Kampiun AFC eAsian Cup 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |12:48 WIB
Kisah Rizky Fadian, Juara di Garasi Rumah hingga Kampiun AFC eAsian Cup 2023
Rizky Fadian (kacamata) mengangkat trofi AFC eAsian Cup 2023 (Foto: Instagram/@fifae)
A
A
A

KISAH perjuangan Rizky Fadian, berawal dari juara di garasi rumah hingga juara AFC eAsian Cup 2023 akan dibahas Okezone. Sebab, perjalanannya begitu menjadi inspirasi.

Seperti diketahui, eTimnas Indonesia berhasil juara AFC eAsian Cup 2023 pada Senin 5 Februari 2024 malam WIB. Tim yang diperkuat Rizky Fadian berhasil mengalahkan eTimnas Jepang dalam dua leg dengan skor akhir 2-0.

eTimnas Indonesia beraksi di AFC eAsian Cup 2023 (Foto: PSSI)

Indonesia pun mencatat sejarah dengan menjadi juara di edisi pertama AFC eAsian Cup. Turnamen itu baru diadakan pada edisi Piala Asia 2023.

Nama Rizky Fadian lalu mengemuka di jagat maya. Ternyata, kisahnya sampai menapaki tangga juara di Asia sekaligus mengharumkan nama bangsa cukup hebat.

Rizky ternyata memulai perjuangannya sejak delapan tahun lalu atau 2016. Ia bahkan pernah menjadi pemenang dalam sebuah turnamen game elektronik sepakbola yang diadakan di garasi rumah!

Perjuangannya kemudian berlanjut ke juara nasional pada 2019. Di tahun yang sama, Rizky juga juara Asia Tenggara, juara Asia, hingga peringkat dua dunia.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
