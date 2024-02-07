Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Semifinal Piala Asia 2023 Timnas Iran vs Qatar Malam Ini, Live di RCTI!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |06:36 WIB
Jadwal Siaran Langsung Semifinal Piala Asia 2023 Timnas Iran vs Qatar Malam Ini, Live di RCTI!
Timnas Qatar akan menghadapi Iran di semifinal Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL siaran langsung semifinal Piala Asia 2023 antara Timnas Iran vs Timnas Qatar bisa Anda lihat di akhir artikel. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI.

Tim tuan rumah Qatar mengusung ambisi untuk melaju ke final Piala Asia 2023. Namun Iran jelas bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata pada ajang kali ini.

Terlebih, Team Melli -julukan Timnas Iran- tampil mengejutkan dengan mengalahkan Jepang di babak perempat final. Pada laga tersebut, Iran menang tipis dengan skor akhir 2-1.

Kemenangan tersebut menjadi kejutan di ajang Piala Asia 2023 kali ini. Terlebih Iran tertinggal lebih dulu di babak pertama.

 BACA JUGA:

Pasukan Amir Ghalenoei kemudian menyamakan kedudukan lewat gol Mohammad Mohebi di babak kedua. Kemudian Iran memastikan kemenangan atas Jepang berkat gol penalti Alireza Jahanbakash di menit-menit akhir.

Berbeda dengan Iran, Qatar cenderung tak banyak menghadapi lawan-lawan berat di Piala Asia 2023 kali ini. Keluar sebagai juara Grup A, Qatar kemudian mengalahkan Uzbekistan 2-1 di 16 besar.

Halaman:
1 2
      
