Timnas Indonesia U-23 Berpotensi Tak Diperkuat Pemain Bintang di Piala Asia U-23 2024, Arya Sinulingga: Shin Tae-yong Sudah Tahu Konsekuensinya

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong memasang target tinggi jelang menghadapi Piala Asia U-23 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu tepatnya mau Garuda bisa menembus babak semifinal turnamen tersebut.

Padahal, menurut anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga pihaknya hanya mematok Garuda mampu masuk babak perempatfinal saja, Namun, Shin Tae-yong tetap memasang target tinggi.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia- tergabung di Grup A ajang itu yang akan berhadapan dengan Qatar, Australia, dan Yordania. Piala Asia U-23 akan berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar.

Arya menyatakan konsekuensi terburuk memang ada pemain yang mungkin tidak dapat memperkuat Timnas Indonesia jika tidak direstui klub. Dia nilai kondisi itu memang mau tidak mau harus diterima.

"Shin Tae-yong kan sudah tahu itu bahwa Piala Asia U-23 itu memang bukan agenda FIFA. Dia sudah tahu konsekuensinya kan," kata Arya di Jakarta, Rabu (7/1/2024).

Arya Sinulingga lanjut mengatakan, Shin Tae-yong pun punya target lain untuk Timnas Indonesia dengan tantangan yang akan dihadapi. Sebab, pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23.