Terkait Pengambilan Sumpah WNI, PSSI Tinggal Tunggu Nathan Tjoe-A-On ke Indonesia

JAKARTA - Pemain keturunan Indonesia, Nathan Tjoe-A-On sejatinya tinggal melakukan pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bisa memperkuat Garuda. Namun, sampai saat ini nyatanya Nathan belum melakukan tahap terakhir untuk bisa mendapatkan KTP Indonesia tersebut.

Hal itu dikarenakan Nathan belum meluangkan waktu ke Tanah Air. Padahal menurut pemapara anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, jika Nathan tiba di Indonesia, maka mereka akan langsung mengurus proses pengambilan sumpah WNI tersebut.

Sebelumnya, Nathan Tjoe-A-On sudah diagendakan mengambil sumpah WNI pada Desember 2023, berbarengan dengan Jay Idzes. Akan tetapi, dia tidak bisa hadir karena agenda pada klubnya saat itu, Swansea City.

Tak heran saat ini Arya dan PSSI masih menunggu waktu luang dari Nathan untuk mengagendakan pengambilan sumpah menjadi WNI. Hal itu agar tidak seperti sebelumnya sudah diagendakan, tetapi pemain itu urung hadir.

"Gini, Nathan yang penting datang (terlebih dahulu). Dia langsung kami urus kan. Gitu langsung kami urus," ujar Arya di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Sebelumnya, pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan memberikan kabar pelatih klub baru Nathan SC Heerenveen, Kees van Wonderen sudah memberikan restu pemain itu melakukan pengambilan sumpah WNI. Namun, dia pun belum tahu secara pasti kapan pemain berusia 22 tahun tersebut mengambil sumpah WNI.