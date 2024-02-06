Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terkait Pengambilan Sumpah WNI, PSSI Tinggal Tunggu Nathan Tjoe-A-On ke Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |23:17 WIB
Terkait Pengambilan Sumpah WNI, PSSI Tinggal Tunggu Nathan Tjoe-A-On ke Indonesia
Nathan Tjoe-A-On bersama Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pemain keturunan Indonesia, Nathan Tjoe-A-On sejatinya tinggal melakukan pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bisa memperkuat Garuda. Namun, sampai saat ini nyatanya Nathan belum melakukan tahap terakhir untuk bisa mendapatkan KTP Indonesia tersebut.

Hal itu dikarenakan Nathan belum meluangkan waktu ke Tanah Air. Padahal menurut pemapara anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, jika Nathan tiba di Indonesia, maka mereka akan langsung mengurus proses pengambilan sumpah WNI tersebut.

Sebelumnya, Nathan Tjoe-A-On sudah diagendakan mengambil sumpah WNI pada Desember 2023, berbarengan dengan Jay Idzes. Akan tetapi, dia tidak bisa hadir karena agenda pada klubnya saat itu, Swansea City.

Tak heran saat ini Arya dan PSSI masih menunggu waktu luang dari Nathan untuk mengagendakan pengambilan sumpah menjadi WNI. Hal itu agar tidak seperti sebelumnya sudah diagendakan, tetapi pemain itu urung hadir.

Nathan Tjoe-A-On

"Gini, Nathan yang penting datang (terlebih dahulu). Dia langsung kami urus kan. Gitu langsung kami urus," ujar Arya di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Sebelumnya, pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan memberikan kabar pelatih klub baru Nathan SC Heerenveen, Kees van Wonderen sudah memberikan restu pemain itu melakukan pengambilan sumpah WNI. Namun, dia pun belum tahu secara pasti kapan pemain berusia 22 tahun tersebut mengambil sumpah WNI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184301/timnas_indonesia-ScJa_large.jpg
Soal Roadmap Timnas Indonesia Bertajuk Garuda Membara, Sumardji: Saya Tidak Akan Berkomentar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184283/timnas_indonesia-C4Mt_large.jpg
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia Didalami PSSI, Sumardji: Tunggu Perkembangannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184292/thom_haye_dihukum_fifa_dilarang_main_4_pertandingan_bersama_timnas_indonesia_thomhaye-LKd4_large.jpg
Respons PSSI soal Thom Haye dan Shayne Pattynama Dilarang FIFA Bela Timnas Indonesia dalam 4 Pertandingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184289/timnas_indonesia_turun_ke_peringkat_123_dunia_pssi_pada_ranking_fifa_november_2025_terbaru_pssi-6P9j_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Peringkat 3 Raksasa Asia Tenggara Meroket, Skuad Garuda Merosot!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645469/media-inggris-bikin-ulasan-jelek-soal-gol-rizky-ridho-membosankan-rgp.webp
Media Inggris Bikin Ulasan Jelek Soal Gol Rizky Ridho: Membosankan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/penyerang_bournemouth_antoine_semenyo_foto_ig_at.jpg
Man City, Liverpool dan Spurs Berebut Antoine Semenyo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement