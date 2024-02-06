Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Proses Naturalisasi Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Tertunda, PSSI Usahakan Kelar Sebelum Timnas Indonesia vs Vietnam

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |22:09 WIB
Proses Naturalisasi Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Tertunda, PSSI Usahakan Kelar Sebelum Timnas Indonesia vs Vietnam
Ragnar Oratmangoen bersama Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Instagram/0ratmangoen)
JAKARTA - Proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen dipastikan tertunda dan hal tersebut membuat mereka terancam batal main di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. Menyadari hal tersebut, PSSI pun dipastikan bakal berusaha menyelesaikannya sebelum laga penting itu berlangsung.

Kabar penundaan proses naturalisasi Thom dan Ragnar itu telah dikonfirmasi oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga. Namun, ia menegaskan PSSI bakal berusaha agar proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye segera rampung.

Saat Ini proses Thom dan Ragnr tinggal menunggu persetujuan DPR sebelum berlanjut ke persetujuan Presiden Jokowi, pengambilan sumpah, dan perpindahan federasi. Namun, DPR sedang masa reses atau tidak sidang sampai 7 Maret 2024.

Arya mengatakan melihat tahapan yang perlu dijalani kedua pemain memang cukup mepet dengan agenda Timnas Indonesia. Sebab, Garuda akan melawan Vietnam dalam laga lanjutan Grup F putaran kedua babak Kualifikasi Piala Dunia zona Asia 2026.

Thom Haye

Pertemuan Timnas Indonesia vs Vietnam akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 21 Maret 2024. Lalu laga kedua akan dimainkan di Mỹ Đình National Stadium, pada 26 Maret 2024.

"Mepet waktunya, tapi kita coba karena apa, eh kapan ya Vietnam? Maret ya? Masih (ada peluang)," kata Arya di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

