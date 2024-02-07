Media Vietnam Soroti Shin Tae-yong Kena Tegur Erick Thohir Gara-Gara Ingin Timnas Indonesia Cari Striker Baru

MEDIA asal Vietnam, Soha VN, menyoroti pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang kena tegur Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir karena pelatih asal Korea Selatan itu mau garuda cari striker naturalisasi baru. Menurut Erick Thohir, ketimbang datangkan striker baru lagi, lebih baik Shin Tae-yong fokus dengan penyerang Garuda yang sudah ada.

Ya, Shin Tae-yong dikabarkan ingin PSSI mencari pemain keturunan Indonesia yang berada di Eropa. Lebih spesifik, STY –sapaan akrab Shin Tae-yong– ingin kali ini pemain yang dinaturalisasi adalah seorang striker. Sebab sampai saat ini, masalah ketajaman lini depan masih menjadi PR utama Timnas Indonesia.

Tak heran jika Shin Tae-yong pada akhirnya ingin ada striker baru untuk Timnas Indonesia. Ia pun memilih cara instan dengan meminta PSSI merekrut striker keturunan yang menjanjikan.

“Saat ini saya sudah berdiskusi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir. Saya berencana terbang ke Belanda atau negara lain untuk mencari bintang asal yang sama dari Indonesia. Itu solusi untuk memperkuat serangan timnas," kata pelatih Shin Tae-yong, dikutip dari media Vietnam, Soha VN, dikutip Rabu (7/2/2024).

Lantas, beberapa nama striker keturunan pun dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Mulai dari Ole Romeny (FC Utrecht), Dean Zandbergen (Sparta Rotterdam), hingga Delano Ladan (Top Oss).

Menariknya, keinginan Shin Tae-yong itu langsung ditolak Erick Thohir. Bisa dikatakan Shin Tae-yong kena tegur Ketum PSSI tersebut karena merasa Garuda saat ini sudah memiliki striker hebat seperti Ramadhan Sananta, Rafael Struick, Hokky Caraka, dan Dimas Drajad.