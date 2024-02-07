Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

5 Pembelian Pemain Barcelona yang Hanya Bertahan Satu Musim, Nomor 1 Ribut dengan Pelatih!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |19:34 WIB
5 Pembelian Pemain Barcelona yang Hanya Bertahan Satu Musim, Nomor 1 Ribut dengan Pelatih!
Zlatan Ibrahimovic pernah memperkuat Barcelona selama satu musim (Foto: AC Milan)
A
A
A

BERIKUT lima pembelian pemain Barcelona yang hanya bertahan satu musim. Mereka kemudian pindah dengan alasan macam-macam, termasuk ada yang ribut dengan pelatih.

Barcelona hampir selalu diperkuat pemain-pemain terbaik di dunia. Lionel Messi, Neymar, dan Ronaldinho, adalah beberapa di antaranya.

Ronaldinho dan Lionel Messi

Namun, tak semua transfer yang mereka lakukan sukses. Beberapa ada yang hanya bertahan satu musim saja di Camp Nou. Siapa saja mereka?

5 Pembelian Pemain Barcelona yang Hanya Bertahan Satu Musim

5. Emmanuel Petit

Emmanuel Petit

Salah satu legenda hidup Arsenal ini pernah memperkuat Barcelona pada 2000-2001. Petit memang hanya semusim di Camp Nou lantaran tidak bisa beradaptasi dengan gaya sepakbola di sana.

Menurut laporan media saat itu, pemain yang didatangkan dari Arsenal itu bingung dengan posisi bermainnya. Ia juga tak kuat melihat peperangan antara pemain berpaspor Spanyol dan Barcelona di ruang ganti.

4. Alexander Hleb

Alexander Hleb

Sama seperti Petit, pemain asal Belarusia ini didatangkan dari Arsenal pada 2008. Sayangnya, Hleb sudah kadung cinta dengan The Gunners sehingga seperti ogah-ogahan bermain di Camp Nou.

Setelah menghabiskan semusim, Hleb kemudian dipinjamkan ke beberapa klub pada 2009-2012. Kontraknya kemudian diputus setelah melalui perjanjian bersama.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645741/hut-ke36-mnc-group-global-jaya-sejahtera-girang-rebut-back-to-back-juara-lomba-tenis-meja-vyw.webp
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Girang Rebut Back to Back Juara Lomba Tenis Meja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/persib_bandung_siap_menjamu_dewa_united_di_gbla_j.jpg
Persib Bandung vs Dewa United Dibumbui Reuni Panas Dua Mantan Terindah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement