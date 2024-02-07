5 Pembelian Pemain Barcelona yang Hanya Bertahan Satu Musim, Nomor 1 Ribut dengan Pelatih!

Zlatan Ibrahimovic pernah memperkuat Barcelona selama satu musim (Foto: AC Milan)

BERIKUT lima pembelian pemain Barcelona yang hanya bertahan satu musim. Mereka kemudian pindah dengan alasan macam-macam, termasuk ada yang ribut dengan pelatih.

Barcelona hampir selalu diperkuat pemain-pemain terbaik di dunia. Lionel Messi, Neymar, dan Ronaldinho, adalah beberapa di antaranya.

Namun, tak semua transfer yang mereka lakukan sukses. Beberapa ada yang hanya bertahan satu musim saja di Camp Nou. Siapa saja mereka?

5 Pembelian Pemain Barcelona yang Hanya Bertahan Satu Musim

5. Emmanuel Petit

Salah satu legenda hidup Arsenal ini pernah memperkuat Barcelona pada 2000-2001. Petit memang hanya semusim di Camp Nou lantaran tidak bisa beradaptasi dengan gaya sepakbola di sana.

Menurut laporan media saat itu, pemain yang didatangkan dari Arsenal itu bingung dengan posisi bermainnya. Ia juga tak kuat melihat peperangan antara pemain berpaspor Spanyol dan Barcelona di ruang ganti.

4. Alexander Hleb

Sama seperti Petit, pemain asal Belarusia ini didatangkan dari Arsenal pada 2008. Sayangnya, Hleb sudah kadung cinta dengan The Gunners sehingga seperti ogah-ogahan bermain di Camp Nou.

Setelah menghabiskan semusim, Hleb kemudian dipinjamkan ke beberapa klub pada 2009-2012. Kontraknya kemudian diputus setelah melalui perjanjian bersama.