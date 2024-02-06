Penerapan VAR di Liga 1 Molor, Target Digunakan saat Championship Series

JAKARTA - Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru (LIB), Asep Saputra, mematikan penerapan video assistant referee (VAR) di Liga 1 molor. VAR takkan diterapkan pada Februari 2024 di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Sebab, masih dalam pematangan akhir penerapan teknologi itu.

Asep mengatakan PT LIB memang terus bekerja agar VAR dapat diterapkan secepatnya, meskipun tidak sesuai target awal. Oleh dikarenakan, dia pastikan saat ini harus ada masa percobaan atau trial.

"Kondisi ini yang membuat apakah bisa dilakukan di bulan Februari, tentu kami berdiskusi dan komunikasi dengan Komite wasit PSSI dan pekan lalu pak Ketua Umum Erick Thohir," kata Asep di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

"Setelah memikirkan A-Z beserta konsiderasi dan segala macamnya, kami mendapat rekomendasi bahwa penerapan VAR itu di Liga 1 akan diterapkan mulai championship series," tambahnya.