Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Hansamu Yama Blunder, Macan Kemayoran Tertinggal 0-1

HASIL babak pertama Borneo FC vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Kini, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- pun tertinggal 0-1.

Laga Borneo FC vs Persija Jakarta digelar Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2/2024) pukul 19.00 WIB. Gol semata wayang Borneo FC pada babak pertama ini dicetak oleh Muhammad Sihran (24’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan cukup sengit karena kedua kesebelasan saling jual beli serangan sejak menit awal. Pesut Etam -julukan Borneo FC- yang bermain di hadapan publiknya sendiri tampil cukup menekan kendati belum ada peluang emas yang tercipta.

Pada menit ke-24, Hansamu Yama melakukan blunder yang harus dibayar sangat mahal. Pasalnya, Muhammad Sihran mampu memanfaatkan situasi itu sehingga membawa Pesut Etam unggul 1-0 atas Persija.

Macan Kemayoran -julukan Persija- mencoba untuk merespons gol tersebut. Namun tim yang dinahkodai Thomas Doll itu cukup kesulitan menembus pertahanan Pesut Etam.

Sementara Borneo FC kerap mengancam pertahanan Macan Kemayoran lewat skema serangan balik cepat. Namun serangan-serangan itu belum mengubah keadaan. Pesut Etam untuk sementara unggul 1-0 atas Persija di babak pertama.