Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Yakob Sayuri Diduga Kirim Sinyal Hengkang, Bos PSM Makassar Buka Suara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |08:26 WIB
Yakob Sayuri Diduga Kirim Sinyal Hengkang, Bos PSM Makassar Buka Suara
Sadikin Aksa menepis rumor Yakob Sayuri hengkang dari PSM Makassar (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Yakob Sayuri mengunggah sebuah foto di akun Instagram-nya @yassa_sayuri22 yang seakan memberi kode ingin hengkang dari PSM Makassar. Pemilik klub, Sadikin Aksa, lalu angkat bicara mengenai hal tersebut.

Dalam foto itu, Yakob mengunggah foto mengenakan jersey PSM dengan gestur mengatupkan kedua tangannya. Makna dari foto tersebut seperti ingin menyampaikan terima kasih kepada para penonton yang ada di stadion.

Yakob Sayuri beraksi di laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Spekulasi itu cukup santer diperbincangkan oleh publik. Apalagi, Yakob tampil ciamik bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia selalu tampil dalam empat pertandingan dan mengoleksi satu assist.

Soal masa depan Yakob, Sadikin menjelaskan kabar tersebut tidak benar adanya. Sebab, saudara kembar Yance Sayuri itu masih terikat kontrak selama dua tahun. Ia juga tidak menghiraukan rumor yang beredar di media sosial.

“Tidak ada, kemarin kami ngobrol baik-baik saja. Saya kalau di PSM semuanya kasih ke pelatih, tidak pernah mengurusi timnya. Jadi, itu tugas tim pelatih dan teknik. Namun, sejauh ini tidak ada berita-berita yang menjurus ke situ,” kata Sadikin kepada awak media di Jakarta, dikutip Selasa (6/2/2024).

“Namanya juga media sosial, semuanya bisa ditangkap, saya upload satu saja, ditangkapnya lain. Saya berharap apa pun yang tim sekarang ini kompak. Memang, masalah PSM soal media sosial yang negatif sudah sering. Saya dan kami dari PSM jarang sekali menanggapi media sosial,” sambung pria asal Makassar itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645077/higgs-games-island-sukses-selenggarakan-turnamen-hgi-ultah-cup-2025-di-makassar-yco.webp
Higgs Games Island Sukses Selenggarakan Turnamen HGI Ultah Cup 2025 di Makassar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/timnas_indonesia_1.jpg
PSSI Pantau CV 5 Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Bagaimana Hasilnya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement