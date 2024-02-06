Yakob Sayuri Diduga Kirim Sinyal Hengkang, Bos PSM Makassar Buka Suara

JAKARTA - Yakob Sayuri mengunggah sebuah foto di akun Instagram-nya @yassa_sayuri22 yang seakan memberi kode ingin hengkang dari PSM Makassar. Pemilik klub, Sadikin Aksa, lalu angkat bicara mengenai hal tersebut.

Dalam foto itu, Yakob mengunggah foto mengenakan jersey PSM dengan gestur mengatupkan kedua tangannya. Makna dari foto tersebut seperti ingin menyampaikan terima kasih kepada para penonton yang ada di stadion.

Spekulasi itu cukup santer diperbincangkan oleh publik. Apalagi, Yakob tampil ciamik bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia selalu tampil dalam empat pertandingan dan mengoleksi satu assist.

Soal masa depan Yakob, Sadikin menjelaskan kabar tersebut tidak benar adanya. Sebab, saudara kembar Yance Sayuri itu masih terikat kontrak selama dua tahun. Ia juga tidak menghiraukan rumor yang beredar di media sosial.

“Tidak ada, kemarin kami ngobrol baik-baik saja. Saya kalau di PSM semuanya kasih ke pelatih, tidak pernah mengurusi timnya. Jadi, itu tugas tim pelatih dan teknik. Namun, sejauh ini tidak ada berita-berita yang menjurus ke situ,” kata Sadikin kepada awak media di Jakarta, dikutip Selasa (6/2/2024).

“Namanya juga media sosial, semuanya bisa ditangkap, saya upload satu saja, ditangkapnya lain. Saya berharap apa pun yang tim sekarang ini kompak. Memang, masalah PSM soal media sosial yang negatif sudah sering. Saya dan kami dari PSM jarang sekali menanggapi media sosial,” sambung pria asal Makassar itu.