HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Tembus 16 Besar Piala Asia 2023, PSM Makassar Kirim Pesan Khusus ke Yakob Sayuri

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |13:23 WIB
Timnas Indonesia Tembus 16 Besar Piala Asia 2023, PSM Makassar Kirim Pesan Khusus ke Yakob Sayuri
Yakob Sayuri kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MAKASSAR PSM Makassar ikut bereaksi atas kesuksesan Timnas Indonesia menembus 16 besar Piala Asia 2023. Dia pun mengirim pesan khusus kepada pemainnya yang turut memperkuat skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, yakni Yakob Sayuri.

Ya, Timnas Indonesia berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 melalui peringkat ketiga terbaik. Total, skuad Garuda mampu mengumpulkan tiga poin dari 3 laga yang dijalani di fase grup.

PSM Makassar soal Timnas Indonesia

Keberhasilan tersebut membuat skuad Garuda mengukir sejarah baru. Mereka untuk pertama kalinya mampu menembus babak 16 besar dalam ajang tersebut.

Mendapati hasil manis ini, PSM Makassar berharap Timnas Indonesia bisa terus berbicara banyak di Piala Asia 2023 setelah mencetak sejarah. Bahkan, Juku Eja -julukan PSM Makassar- meminta Yakob Sayuri untuk terus memberi performa terbaiknya kepada Timnas Indonesia.

"Gassss! Lanjut lagi! Terus terbang sejauh dan setinggi mungkin, Garuda. Terus berikan yang terbaik untuk negara, kaka Yakob Sayuri," Tulis PSM Makassar dikutip dari Instagram resmi klub, dikutip Sabtu (27/1/2024).

