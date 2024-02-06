Manchester City Alihkan Fokus ke Everton Usai Sikat Brentford 3-1

BRENTFORD - Manchester City langsung mengalihkan fokus ke laga selanjutnya yakni melawan Everton di Liga Inggris 2023-2024 usai menang 3-1 atas Brentford. Pep Guardiola akan berusaha keras memulihkan tenaga anak asuhnya jelang laga tersebut.

Bertanding di Gtech Community Stadium, Selasa (6/2/2024) dini hari WIB, Brentford berhasil memimpin terlebih dahulu melalui Neal Maupay (21'). Namun, Man City sukses membalikan keadaan lewat hattrick Phil Foden (45+3', 53', 70').

Kemenangan atas The Bees membantu Man City tetap berada di posisi kedua klasemen sementara dengan 49 poin dari 22 pertandingan. Erling Haaland dan kawan-kawan hanya tertinggal satu angka dari Liverpool di peringkat pertama yang sudah memainkan 23 laga.

Guardiola mengatakan Man City tidak ingin terlalu berlebihan merayakan kemenangan atas Brentford. Sebab, mereka sudah dinanti laga tunda melawan Everton pekan depan.

"Saya hanya berusaha memulihkan tenaga dan mempersiapkan diri menghadapi Everton. Saya tidak pernah berpikir tentang laju tersebut, hanya tentang memenangkan pertandingan berikutnya," kata Guardiola dikutip dari BBC, Selasa (6/2/2024).