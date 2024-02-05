Hasil Arsenal vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: The Gunners Menang 3-1 di Emirates Stadium

Arsenal menghadapi Liverpool di pekan ke-23 Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)

LONDON - Arsenal meraih poin penuh atas Liverpool di pekan ke-23 Liga Inggris 2023-2024. Bermain di Emirates Stadium, Minggu (4/2/2023) malam WIB, The Gunners menang tipis dengan skor akhir 2-1.

Bukayo Saka, Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard masing-masing mencetak satu gol untuk tim tuan rumah di laga kali ini. Sementara Liverpool hanya mampu memperkecil kekalahan berkat gol bunuh diri bek Arsenal, Gabriel Magalhaes.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan publik sendiri, Arsenal menguasai jalannya pertandingan dengan baik di awal. Pasukan Mikel Arteta perlahan tapi pasti terus melakukan penguasaan bola atas tim tamu.

Menit ke-14 gol yang ditunggu-tunggu pun tercipta. Bukayo Saka membawa Arsenal memimpin setelah memanfaatkan bola liar di dekat gawang lawan.

Unggul satu gol membuat Arsenal kian percaya diri. Namun, Liverpool berhasil menyamakan kedudukan 1-1 berkat gol bunuh diri Gabriel Magalhaes sebelum babak pertama usai.