3 Calon Kiper Timnas Indonesia yang Miliki Tinggi Lebih dari 190 Sentimeter, Nomor 1 Momok Lionel Messi!

Daniel Klein, 1 dari 3 calon kiper Timnas Indonesia yang miliki tinggi lebih dari 190 sentimeter. (Foto: Instagram/@danielklein)

SEBANYAK 3 calon kiper Timnas Indonesia yang memiliki tinggi lebih dari 190 sentimeter akan diulas Okezone. Timnas Indonesia saat ini memiliki kiper jempolan atas nama Ernando Ari.

Di level Asia Tenggara, kualitas Ernando begitu jempolan. Namun, ketika tampil di Piala Asia 2023 dan dipertemukan dengan tim-tim kuat macam Australia, Jepang dan Irak, Ernando Ari kesulitan menghalau serangan yang dilepaskan pemain lawan.

Karena itu, PSSI dikabarkan sedang mendekati sejumlah pemain keturunan yang nantinya bakal dinaturalisasi menjadi WNI. Kiper-kiper ini pun memiliki tinggi badan menjulang yang mana lebih dari 190 sentimeter. Siapa saja?

Berikut 3 calon kiper Timnas Indonesia yang miliki tinggi lebih dari 190 sentimeter:

3. Cyrus Margono (Panathinaikos B – 191 Sentimeter)





Cyrus Margono sedang berupaya mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia yang sempat dipegangnya. Beredar kabar, kiper Panathinaikos B ini bakal kembali mendapatkan paspor Indonesia pada Januari 2024, tapi sampai sekarang belum terealisasi.

Kiper berdarah Iran-Indonesia ini berstatus kiper andalan Panathinaikos B, tim yang mentas di Liga 2 Yunani 2023-2024. Dari tujuh penampilan, kiper bertinggi badan 191 sentimeter ini kemasukan 10 gol dari tujuh penampilan.

2. Daniel Klein (SV Sandhausen – 191 Sentimeter)





Daniel Klein berstatus kiper klub Liga 1 Jerman, FC Augsburg. Per musim ini, kiper bertinggi badan 191 sentimeter ini dipinjamkan FC Augbusrg ke klub kasta ketiga Liga Jerman, SV Sandhausen.

Kabarnya, PSSI melalui Fardy Bachdim sudah mendekati Daniel Klein. Kiper 22 tahun ini pun mengaku siap membela Timnas Indonesia.