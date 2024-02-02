Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kiper FC Augsburg Daniel Klein Dikabarkan Tertarik Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Disebut Sudah Dihubungi PSSI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |17:21 WIB
Kiper FC Augsburg Daniel Klein Dikabarkan Tertarik Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Disebut Sudah Dihubungi PSSI!
Daniel Klein dikabarkan tertarik memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@danielkleiin)
A
A
A

KIPER FC Augsburg (klub kasta teratas Liga Jerman), Daniel Klein, dikabarkan tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan dalam pengakuannya, kiper 22 tahun ini sudah dihubungi perwakilan PSSI, yakni Fardy Bachdhim.

Lantas, dari mana kabar ini muncul? Kabar ini dimunculkan akun Instagram @ahmad.reza_85 yang biasa membahas pemain keturunan dan Timnas Indonesia.

Daniel Klein dikabarkan tertarik perkuat Timnas Indonesia

(Daniel Klein dikabarkan tertarik perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@ahmad.reza_85)

Dalam wawancara yang dilakukan, Daniel Klein mengatakan sang ibu sangat senang jika nantinya ia membela Timnas Indonesia. Sebab, kiper bertinggi badan 193 sentimeter ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu.

"Ya Fardy Bachdim menghubungi saya beberapa hari terakhir. Dia bertanya apakah saya bisa membayangkan bermain untuk tim nasional (Indonesia)," kata Daniel Klein, Okezone mengutip dari akun akun Instagram @ahmad.reza_85.

"(Tentu saja) Saya bisa membayangkan untuk bermain dalam waktu dekat untuk tim nasional (Indonesia). Menurutku ibu saya akan setuju. Saya pikir itu mungkin. Entahlah, bisa saja tahun ini saya ke PSSI/Indonesia (untuk mengurus proses naturalisasi)," lanjut kiper yang tengah dipinjamkan FC Augsburg ke klub Liga 3 Jerman, SV Sandhausen tersebut.

Saat ditanya apakah Fardy Bachdim menyinggung soal Piala Asia U-23 2024 yang bergulir pada 15 April 2024, Daniel Klein menjawabnya tidak. "Tidak, (kami belum membahasnya lebih mendalam), Dia (juga) tidak membicarakan tentang hal itu (AFC U23),"tegas mantan kiper Timnas Jerman U-19 ini.

