Marselino Ferdinan Main, KMSK Deinze Menang 1-0 atas Club Brugge II dan Puncaki Klasemen Liga 2 Belgia 2023-2024!

ROESELARE - Marselino Ferdinan main, KMSK Deinze menang 1-0 atas Club Brugge II. Hasil itu sekaligus membawa timnya memuncaki klasemen Liga 2 Belgia 2023-2024.

Pemain Timnas Indonesia itu langsung kembali ke klub usai membela negara di Piala Asia 2023. Ia bahkan tidak mengambil libur dan langsung terlibat dalam sesi latihan klub setibanya di Belgia.

Walau begitu, pelatih Hans Somers tak mau mengambil risiko. Sebab, Lino baru saja pulih dari cedera kendati bisa tampil penuh bersama Timnas Indonesia di empat laga Piala Asia 2023.

Nama Marselino pun tertera di daftar susunan pemain di bangku cadangan. Ia baru turun di menit ke-80 pada pertandingan yang berlangsung Jumat 2 Februari 2024 malam WIB di Stadion The Nest, Roeselare, Belgia.

Gol kemenangan KMSK tercipta dari bunuh diri pemain lawan yakni Jano Willems di menit ke-71. Setelah itu, tim tamu bermain lebih nyaman dan mengontrol laga hingga membawa pulang kemenangan.