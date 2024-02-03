Hasil Piala Asia 2023 Semalam: Timnas Korea Selatan Menang Dramatis 2-1 atas Australia, Yordania Lanjutkan Tren Positif

Timnas Korea Selatan menang 2-1 atas Timnas Australia di perempatfinal Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Molly Darlington)

AL WAKRAH - Hasil Piala Asia 2023 semalam sudah diketahui. Timnas Korea Selatan menang dramatis 2-1 atas Timnas Australia, sementara Timnas Yordania lanjutkan tren positif!

The Chivalrous lebih dulu bermain melawan Timnas Tajikistan pada Jumat 2 Februari 2024 malam WIB. Duel itu berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar.

Baik Yordania mau pun Tajikistan sama-sama hanya memperoleh dua tendangan tepat sasaran. Akan tetapi, gol tercipta bagi anak asuh Hussein Ammouta lewat bunuh diri Vakhdat Khanonov (66').

Hasil itu sudah cukup untuk membawa Yordania melaju ke semifinal Piala Asia 2023. Di babak empat besar, mereka akan menghadapi Timnas Korea Selatan!

Taeguk Warriors lagi-lagi menang dramatis di fase gugur. Kali ini, Korea Selatan menjadikan Timnas Australia sebagai korbannya di Stadion Al Janoub, Al Wakrah.

The Socceroos unggul lebih dulu di babak pertama lewat gol Craig Goodwin (42'). Korea Selatan sempat kesulitan dan baru bisa menyamakan skor di ujung laga lewat penalti Hwang Hee-chan (90+6').