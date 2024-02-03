Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia 2023 Semalam: Timnas Korea Selatan Menang Dramatis 2-1 atas Australia, Yordania Lanjutkan Tren Positif

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |05:13 WIB
Hasil Piala Asia 2023 Semalam: Timnas Korea Selatan Menang Dramatis 2-1 atas Australia, Yordania Lanjutkan Tren Positif
Timnas Korea Selatan menang 2-1 atas Timnas Australia di perempatfinal Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

AL WAKRAH - Hasil Piala Asia 2023 semalam sudah diketahui. Timnas Korea Selatan menang dramatis 2-1 atas Timnas Australia, sementara Timnas Yordania lanjutkan tren positif!

The Chivalrous lebih dulu bermain melawan Timnas Tajikistan pada Jumat 2 Februari 2024 malam WIB. Duel itu berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar.

Timnas Yordania

Baik Yordania mau pun Tajikistan sama-sama hanya memperoleh dua tendangan tepat sasaran. Akan tetapi, gol tercipta bagi anak asuh Hussein Ammouta lewat bunuh diri Vakhdat Khanonov (66').

Hasil itu sudah cukup untuk membawa Yordania melaju ke semifinal Piala Asia 2023. Di babak empat besar, mereka akan menghadapi Timnas Korea Selatan!

Taeguk Warriors lagi-lagi menang dramatis di fase gugur. Kali ini, Korea Selatan menjadikan Timnas Australia sebagai korbannya di Stadion Al Janoub, Al Wakrah.

The Socceroos unggul lebih dulu di babak pertama lewat gol Craig Goodwin (42'). Korea Selatan sempat kesulitan dan baru bisa menyamakan skor di ujung laga lewat penalti Hwang Hee-chan (90+6').

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644223/pengamat-kritik-kebijakan-pssi-target-100-besar-tapi-absen-di-fifa-matchday-lnn.webp
Pengamat Kritik Kebijakan PSSI: Target 100 Besar, Tapi Absen di FIFA Matchday
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/pelatih_timnas_italia_gennaro_gattuso.jpg
Gattuso Murka! Timnas Italia Menang 2-0 atas Moldova tapi Dicemooh Suporter
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement