Hasil Timnas Tajikistan vs Yordania di Perempatfinal Piala Asia 2023: Menang 1-0, The Chivalrous Lolos ke Semifinal!

HASIL Timnas Tajikistan vs Timnas Yordania di perempatfinal Piala Asia 2023 sudah diketahui. The Chivalrous -julukan Timnas Yordania- sukses lolos ke semifinal usai menang 1-0 atas Tajikistan.

Bermain di Ahmad Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar, Jumat (2/2/2024) malam WIB, duel sengit tersaji dalam laga ini. Tetapi, Yordania berhasil mencetak gol di babak kedua lewat gol bunuh diri Vakhdat Khanonov pada menit ke-66.

Dengan hasil ini, Yordania berhak melaju ke semifinal. Di babak selanjutnya, mereka akan bertemu pemenang duel Australia vs Korea Selatan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji di awal laga. Kedua tim sama-sama langsung gencar menebar serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Kedua tim sama-sama punya sederet peluang untuk mencetak gol tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik. Alhasil, skor 0-0 masih menghiasi papan skor hingga menyentuh menit ke-20.

Salah satu peluang emas didapat Tajikistan pada menit ke-16. Kala itu, Shervoni Mabatsoev mendapat umpan lambung ciamik. Dia yang berada di sisi kiri gawang Yordania pun langsung mengoper bola kepada Ehson Panjshanbe yang berada di depan gawang.

Sayangnya, tendangan Panjshanbe masih belum berbuah gol. Bola masih membentur mistar gawang Yordania.

Hingga akhir laga, tak ada gol yang bisa dicetak kedua tim. Laga babak pertama pun harus berakhir dengan skor imbang 0-0.