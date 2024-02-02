Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama Resmi Gabung KAS Eupen, Mantan Klub Jordi Amat!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |06:11 WIB
Breaking News: Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama Resmi Gabung KAS Eupen, Mantan Klub Jordi Amat!
Shayne Pattynama resmi gabung KAS Eupen. (Foto: Instagram/@kaseupenofficial)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indnoesia, Shayne Pattynama, resmi gabung klub Liga 1 Belgia, KAS Eupen. Kabar itu disampaikan KAS Eupen di akun Instagram mereka, @kaseupenofficial.

“Selamat datang ke keluarga panda, Shayne. KAS Eupen telah menandatangani fullback kiri dan gelandang, Shayne Pattynama,” tulis KAS Eupen.

shayne pattynama siap bersinar d KAS Eupen

(Shayne Pattynama siap bersinar di KAS Eupen. (Foto: Instagram/s.pattynama)

Shayne Pattynama mendapat kontrak 2,5 tahun bersama KAS Eupen atau hingga 30 Juni 2026. Pemain yang baru saja membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ini mengaku bahagia bergabung dengan mantan klub Jordi Amat tersebut.

“Bahagia dapat bergabung bersama KAS Eupen. Tak sabar memulai tantangan baru di karier saya,” kata Shayne Pattynama di akun Instagram-nya. @s.pattynama.

Shayne Pattynama gabung KAS Eupen setelah memutuskan tidak memperpanjang kontrak bersama raksasa Norwegia, Viking FK. Sebelumnya, Shayne Pattynama hampir tiga tahun (2021-2024) memperkuat Viking FK.

Selama periode tersebut, Shayne Pattynama tampil dalam 89 pertandingan dengan koleksi tiga gol dan 12 assist. Sebelumnya, Shayne Pattynama pernah memperkuat klub-klub Liga Belanda seperti FC Urecht dan SC Telstar.



      
