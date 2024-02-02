Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Breaking News: Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Resmi Gabung Bristol Rovers!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |03:28 WIB
Breaking News: Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Resmi Gabung Bristol Rovers!
Elkan Baggott resmi gabung Bristol Rovers. (Foto: Laman resmi Bristol Rovers)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Elkan Baggott, resmi gabung klub Liga 3 Inggris, Bristol Rovers pada Jumat (2/2/2024) dini hari WIB. Pengumuman itu disampaikan Bristol Rovers di laman resmi mereka.

“Klub dengan senang hati mengumumkan Elkan Baggott telah bergabung dengan status pinjaman dari Ipswich Town hingga akhir musim,” tulis Bristol Rovers.

Elkan Baggott gabung Bristol Rovers

(Elkan Baggott pilih nomor 26 di Bristol Rovers. (Foto: Instagram/@official_brfc)

Kehadiran Elkan Baggott diharapkan dapat memperkuat Bristol Rovers. Hingga pekan ke-29 Liga 3 Inggris 2023-2024 (menyisakan 17 pekan lagi), Bristol Rovers duduk di posisi 11 dengan 37 angka.

Bristol Rovers terpaut 13 angka dari Oxford United di posisi enam, atau batas akhir tim yang mengikuti playoff promosi ke Liga 2 Inggris 2024-2025. Meski sulit, apa pun bisa terjadi di sepakbola.

Sementara itu, musim ini Elkan Baggott gagal masuk skuad utama Ipswich Town di Liga 2 Inggris atau Divisi Championship. Ia hanya diplot mentas bersama Ipswich Town di ajang-ajang level dua seperti Piala Liga Inggris.

Kesempatan Elkan Baggott memperkuat Ipswich Town di Liga 2 Inggris 2023-2024 sangat kecil karena The Tractors –julukan Ipswich Town– dalam trek tepat promosi ke Premier League 2024-2025.

Halaman:
1 2
      
