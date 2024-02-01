Shin Tae-yong Jadikan Penyerang FC Utrecht Ole ter Haar Romeny sebagai Bomber Timnas Indonesia?

SHIN Tae-yong menjadikan penyerang FC Utrecht, Ole ter Haar Romeny, sebagai bomber Timnas Indonesia? Akun Instagram @futboll.indonesiaa baru saja memunculkan nama Ole ter Haar Romeny diunggahan mereka.

Menurut penelusuran akun di atas, Ole ter Haar Romeny memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Bukan tak mungkin, Ole ter Haar Romeny sudah masuk bidikan PSSI untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

(Ole ter Haar Romeny siap perkuat Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

"Romeny lahir di Belanda mempunyai darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya lahir di Medan Sumatrea Utara,” tulis akun @futboll.indonesiaa.

Ole ter Haar Romeny yang kini berusia 23 tahun, sejak 2018 mentas di sejumlah klub profesional Belanda. Ia pernah memperkuat NEC Nijmegen , Willem II dan FC Emmen.

Musim tertajam Ole ter Haar Romeny tersaji bersama FC Emmen di kasta teratas Liga Belanda 2022-2023. Dari 33 pertandingan di Liga Belanda 2022-2023, ia mengemas 11 gol.

Sayangnya, gol-gol dari Ole ter Haar Romeny belum cukup menyelamatkan FC Emmen dari degradasi. Namun, karena memiliki kualitas jempolan, Ole ter Haar Romeny tidak harus melanjutkan karier di Liga 2 Belanda.