Media Inggris Soroti Jairo Riedewald yang Tertarik Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong

Jairo Riedewald mendapat sorotan media Inggris setelah dikabarkan tertarik memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

MEDIA Inggris, CPFCtransferHQ, menyoroti soal kabar yang mengatakan pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald, siap memperkuat Timnas Indonesia. Di akun Twitter-nya, mereka mengatakan ada peluang Jairo Riedewald membela skuad Garuda.

“Jairo Riedewald dikabarkan terbuka untuk membela Timnas Indonesia,” tulis CPFCtransferHQ.

Lantas, dari mana kabar ini pertama kali muncul? Kabar ini pertama kali muncul setelah akun Instagram @pemainketurunan.id mengirimkan pesan via Direct Message Instagram Jairo Riedewald.

Dalam obrolan via DM Instagram, Jairo Riedewald ditanya apakah tertarik membela Timnas Indonesia? Secara singkat, eks pemain Ajax Amsterdam itu menjawab iya. Saat ditanya apakah pernah dihubungi PSSI, pemegang tiga caps bersama Timnas Belanda itu mengatakan waktu yang akan berbicara.

“Selalu mungkin (memperkuat Timnas Indonesia). Waktu yang akan berbicara,” tulis Jairo Riedewald di akun Instagram-nya, @jriedewald, dalam screen capture yang ditampilkan akun Instagram @pemainketurunan.id.

Di kesempatan lain, akun Instagram @futboll.indonesia mengirim pesan kepada Jairo Riedewald. Ditanya apakah sudah ada pihak PSSI yang menghubunginya, Jairo Riedewald mengatakan iya.