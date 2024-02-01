Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Media Inggris Soroti Jairo Riedewald yang Tertarik Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |17:36 WIB
Media Inggris Soroti Jairo Riedewald yang Tertarik Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong
Jairo Riedewald mendapat sorotan media Inggris setelah dikabarkan tertarik memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)
A
A
A

MEDIA Inggris, CPFCtransferHQ, menyoroti soal kabar yang mengatakan pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald, siap memperkuat Timnas Indonesia. Di akun Twitter-nya, mereka mengatakan ada peluang Jairo Riedewald membela skuad Garuda.

“Jairo Riedewald dikabarkan terbuka untuk membela Timnas Indonesia,” tulis CPFCtransferHQ.

Media Inggris soroti Jairo Riedewald yang dikabarkan siap memperkuat Timnas Indonesia

(Media Inggris soroti Jairo Riedewald yang dikabarkan siap memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: X/@CPFCTransferHQ)

Lantas, dari mana kabar ini pertama kali muncul? Kabar ini pertama kali muncul setelah akun Instagram @pemainketurunan.id mengirimkan pesan via Direct Message Instagram Jairo Riedewald.

Dalam obrolan via DM Instagram, Jairo Riedewald ditanya apakah tertarik membela Timnas Indonesia? Secara singkat, eks pemain Ajax Amsterdam itu menjawab iya. Saat ditanya apakah pernah dihubungi PSSI, pemegang tiga caps bersama Timnas Belanda itu mengatakan waktu yang akan berbicara.

“Selalu mungkin (memperkuat Timnas Indonesia). Waktu yang akan berbicara,” tulis Jairo Riedewald di akun Instagram-nya, @jriedewald, dalam screen capture yang ditampilkan akun Instagram @pemainketurunan.id.

Di kesempatan lain, akun Instagram @futboll.indonesia mengirim pesan kepada Jairo Riedewald. Ditanya apakah sudah ada pihak PSSI yang menghubunginya, Jairo Riedewald mengatakan iya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183237/heimir_hallgrimsson_angkat_bicara_soal_kabar_namanya_masuk_jadi_kandidat_pelatih_timnas_indonesia-lReO_large.jpg
Heimir Hallgrimsson Tepis Kabar Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Fokus Saya ke Irlandia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183229/heimir_hallgrimsson_pernah_doakan_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_fifa-DKLl_large.jpg
Kisah Heimir Hallgrimsson yang Pernah Doakan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia, Berhasil Diwujudkan Sendiri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183226/heimir_hallgrimsson_disebut_masuk_radar_pssi_untuk_latih_timnas_indonesia_fifa-dlRf_large.jpg
Disebut Segera Latih Timnas Indonesia, Heimir Hallgrimsson Buka Suara Jelang Lawan Cristiano Ronaldo Dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183180/heimir_hallgrimsson-gAwD_large.jpg
Media Irlandia Sebut Heimir Hallgrimsson Masuk Radar PSSI untuk Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/12/11/1643355/cristiano-ronaldo-luruskan-isu-soal-pensiun-piala-dunia-2026-jadi-misi-terakhir-mpz.webp
Cristiano Ronaldo Luruskan Isu Soal Pensiun: Piala Dunia 2026 Jadi Misi Terakhir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/logo_euro_2028.jpg
UEFA Resmi Umumkan Daftar Lengkap Venue Euro 2028
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement