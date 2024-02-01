Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: The Reds Bantai Tamunya 4-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |05:10 WIB
Hasil Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: <i>The Reds</i> Bantai Tamunya 4-1
Liverpool menang telak 4-1 atas Chelsea di pekan ke-22 Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Twitter/@LFC)
LIVERPOOL - Hasil Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Anfield, Liverpool, Kamis (1/2/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 4-1 untuk The Reds.

Gol bagi Liverpool dicetak Diogo Jota (23'), Conor Bradley (39'), Dominik Szoboszlai (65'), dan Luiz Diaz (79'). Sementara itu, Chelsea hanya membalas sekali lewat gol Christopher Nkunku (71').

Sepakan Conor Bradley membawa Liverpool menjauh 2-0 atas Chelsea (Foto: Reuters/Carl Recine)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tempo tinggi diperlihatkan kedua kesebelasan sejak menit awal. Kans didapat Darwin Nunez di menit ke delapan. Tembakan keras pemain asal Uruguay itu bisa ditepis dengan jari oleh kiper Djordje Petrovic dan hanya menghasilkan tendangan penjuru.

Nunez tampak panas di laga ini. Di menit ke-18, tembakan menyilangnya tepat sasaran lagi, tetapi ditepis Petrovic dan membentur tiang. Kebuntuan pecah di menit ke-23! Umpan Bradley bisa diselesaikan Jota dengan baik.

Belum puas, Liverpool terus menggempur pertahanan Chelsea. Bradley membuat seisi Stadion Anfield bersorak di menit ke-39! Tembakan menyilangnya tak bisa ditepis kiper lawan. Liverpool menjauh 2-0.

Jelang turun minum, Liverpool mendapat hadiah penalti usai Benoit Badiashile melanggar Jota di kotak terlarang. Sayangnya, eksekusi Nunez membentur tiang meski Petrovic sudah bergerak ke arah berbeda. Skor 2-0 bertahan hingga rehat.

Babak Kedua

Sejumlah pergantian dilakukan Chelsea di awal babak kedua. Namun, permainan mereka tak kunjung lebih hidup. Peluang didapat pada menit ke-51 lewat kaki Mykhailo Mudryk. Sayangnya, tembakan pemain asal Ukraina itu malah terbang ke langit meski dalam posisi kosong di kotak penalti.

Gol ketiga pun hadir di menit ke-65. Bradley lagi-lagi menunjukkan kelasnya. Kali ini, ia melepas umpan silang yang disundul dengan baik oleh Szoboszlai.

