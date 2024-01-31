Punya Gaji Selangit, Roberto Mancini Nyatanya Tak Lebih Baik dari Shin Tae-yong

PUNYA gaji selangit, pelatih Tim Nasional (Timnas) Arab Saudi, Roberto Mancini nyatanya tak lebih baik dari Shin Tae-yong. Hal itu dapat dilihat dari pencapaian Mancini bersama Arab Saudi yang sama-sama tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia dan Arab Saudi sama-sama berjuang di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Kedua tim pun berhasil lolos ke 16 besar dengan status yang berbeda.

Timnas Indonesia yang merupakan tim dengan skuad termuda lolos dengan status peringkat tiga terbaik usai finis ketiga di Grup D. Sedangkan Arab Saudi lolos usai menjadi juara Grup F yang berisikan Thailand, Oman, dan Kirgistan.

Selama fase grup itu, Timnas Indonesia sukses membuat kejutan dengan mengalahkan Vietnam 1-0 dan memberikan perlawanan kepada Jepang dan Irak meski sama-sama kalah 1-3. Sementara Arab Saudi menjadi juara Grup F berkat dua kemenangan atas Oman dan Kirgistan serta hasil imbang kontra Thailand.

Terlihat dari fase grup perjalanan Arab Saudi lebih mulus ketimbang Timnas Indonesia. Namun, pada akhirnya kedua tim ternyata sama-sama tumbang di babak 16 besar.

Timnas Indonesia gugur lebih dulu usai terbantai 0-4 dari Australia. Sedangkan Arab Saudi baru saja dipulangkan Korea Selatan pada laga 16 besar yang digelar di Stadion Education City, Ar Rayyan, Qatar, pada Selasa 30 Januari 2024 malam WIB.

Dalam laga tersebut, Arab Saudi sebenarnya tampil baik dan sempat memimpin berkat gol Abdullah Radif di menit 46. Namun, pemain pengganti Korea Selatan, Cho Gue-sung menggagalkan kemenangan di depan mata pasukan Mancini.

Skor 1-1 bertahan sampai laga berakhir dan babak tambahan pun dimainkan. Menariknya, selama 15x2 menit, baik Arab Saudi dan Korea Selatan kesulitan mencetak gol dan hasil 1-1 pun tetap bertahan.