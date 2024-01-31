Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Punya Gaji Selangit, Roberto Mancini Nyatanya Tak Lebih Baik dari Shin Tae-yong

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |05:50 WIB
Punya Gaji Selangit, Roberto Mancini Nyatanya Tak Lebih Baik dari Shin Tae-yong
Pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini. (Foto: Reuters)
A
A
A

PUNYA gaji selangit, pelatih Tim Nasional (Timnas) Arab Saudi, Roberto Mancini nyatanya tak lebih baik dari Shin Tae-yong. Hal itu dapat dilihat dari pencapaian Mancini bersama Arab Saudi yang sama-sama tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia dan Arab Saudi sama-sama berjuang di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Kedua tim pun berhasil lolos ke 16 besar dengan status yang berbeda.

Timnas Indonesia yang merupakan tim dengan skuad termuda lolos dengan status peringkat tiga terbaik usai finis ketiga di Grup D. Sedangkan Arab Saudi lolos usai menjadi juara Grup F yang berisikan Thailand, Oman, dan Kirgistan.

Selama fase grup itu, Timnas Indonesia sukses membuat kejutan dengan mengalahkan Vietnam 1-0 dan memberikan perlawanan kepada Jepang dan Irak meski sama-sama kalah 1-3. Sementara Arab Saudi menjadi juara Grup F berkat dua kemenangan atas Oman dan Kirgistan serta hasil imbang kontra Thailand.

Terlihat dari fase grup perjalanan Arab Saudi lebih mulus ketimbang Timnas Indonesia. Namun, pada akhirnya kedua tim ternyata sama-sama tumbang di babak 16 besar.

Roberto Mancini

Timnas Indonesia gugur lebih dulu usai terbantai 0-4 dari Australia. Sedangkan Arab Saudi baru saja dipulangkan Korea Selatan pada laga 16 besar yang digelar di Stadion Education City, Ar Rayyan, Qatar, pada Selasa 30 Januari 2024 malam WIB.

Dalam laga tersebut, Arab Saudi sebenarnya tampil baik dan sempat memimpin berkat gol Abdullah Radif di menit 46. Namun, pemain pengganti Korea Selatan, Cho Gue-sung menggagalkan kemenangan di depan mata pasukan Mancini.

Skor 1-1 bertahan sampai laga berakhir dan babak tambahan pun dimainkan. Menariknya, selama 15x2 menit, baik Arab Saudi dan Korea Selatan kesulitan mencetak gol dan hasil 1-1 pun tetap bertahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642907/kevin-diks-dan-maarten-paes-soroti-kemenangan-perdana-timnas-indonesia-di-piala-dunia-u17-ymi.webp
Kevin Diks dan Maarten Paes Soroti Kemenangan Perdana Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto_foto.jpg
Jadi Sorotan! Nova Arianto Tanggapi Kabar Promosi ke Timnas Indonesia U-20 usai Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement