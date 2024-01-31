Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Iwan Setiawan Desak Shin Tae-yong Jaga Etika Bicara dan Fokus ke Target Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |02:40 WIB
Iwan Setiawan Desak Shin Tae-yong Jaga Etika Bicara dan Fokus ke Target Timnas Indonesia
Shin Tae-yong diminta jaga etika bicara dan fokus pada pencapaian target (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

JAKARTA - Iwan Setiawan meminta Shin Tae-yong untuk fokus pada target bersama Timnas Indonesia daripada bicara soal perpanjangan kontrak. Eks juru taktik Timnas Indonesia U-17 itu mengingatkan koleganya untuk menjaga etika.

Shin baru saja berbicara kepada media Korea Selatan, Sports Kyunghyang, mengenai nasibnya di Timnas Indonesia. Ia mengaku sudah mendapat tawaran dari negara lain untuk melatih, setelah membawa skuad Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Shin Tae-yong

Bahkan, Shin sempat memikirkan untuk mundur dan membayar penalti kontrak demi tawaran itu. Namun, pada akhirnya, ia memilih menghormati kontrak dengan PSSI yang akan berakhir pada Juni 2024.

Merespons hal itu, Iwan meminta Shin untuk membahas masa depannya secara baik-baik dengan PSSI daripada koar-koar di media. Jika menerima tawaran dari pihak lain, ada baiknya sang pelatih bicara terbuka lebih dulu dengan pengurus federasi.

“Shin Tae-yong sebaiknya fokus saja dulu pada pencapaian target yang dibebani PSSI. Negosiasi kontrak dengan embel-embel pemenuhan target itu biasa di dunia sepakbola profesional. Semua pelatih mengalami, dengan tekanan berbeda-beda," ujar Iwan, dalam keterangan yang diterima Okezone, Rabu (31/1/2024).

"Tidak pas rasanya jika STY tiba-tiba bilang ke media Korea jika dapat tawaran melatih negara lain. Sebaiknya terbuka saja soal ini bisa disampaikan langsung ke PSSI secara internal," lanjut pria kelahiran Sumatra Utara itu.

"Apalagi ia masih terikat kontrak dengan Indonesia dan ada target lain yang harus dituntaskan setelah kemarin ia bisa meloloskan timnas ke 16 besar Piala Asia," tegas Iwan.

Lebih lanjut, Iwan memuji kinerja Shin selama empat tahun melatih Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Menurutnya, pria asal Yeongdeok itu membawa sesuatu yang positif di tubuh skuad Garuda.

Halaman:
1 2
      
