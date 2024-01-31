Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Prestasi Gila Shin Tae-yong yang Tak Bisa Dicapai Pelatih Lainnya di Timnas Indonesia, Nomor 1 16 Besar Piala Asia!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |01:14 WIB
5 Prestasi Gila Shin Tae-yong yang Tak Bisa Dicapai Pelatih Lainnya di Timnas Indonesia, Nomor 1 16 Besar Piala Asia!
Shin Tae-yong mencetak lima prestasi gila di Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
BERIKUT lima prestasi gila Shin Tae-yong yang tak bisa dicapai pelatih lainnya di Timnas Indonesia. Hal itu membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih jempolan.

Seperti diketahui, kedatangan Shin menjadi pelatih Timnas Indonesia memberi dampak yang sangat positif. Kendati mendapat banyak cacian karena belum mempersembahkan satu pun trofi, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan banyak prestasi lain yang belum pernah dilakukan di era-era sebelumnya.

Shin Tae-yong

Hal itu tidak lepas dari keputusan berani Shin Tae-yong dalam memotong 1 generasi tim nasional. Keberaniannya dalam melakukan naturalisasi pemain-pemain keturunan di Eropa juga terbukti berdampak sangat besar. Lalu, apa saja prestasi gila Shin?

5 Prestasi Gila Shin Tae-yong yang Tak Bisa Dicapai Pelatih Lainnya di Timnas Indonesia

5. Membawa Indonesia Diperhitungkan Dunia

Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Berkat seluruh prestasi dan capaian luar biasa di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia asuhan Shin kini menjadi sangat diperhitungkan dunia. Hal itu sendiri telah diakui oleh Jepang dan Australia yang sempat menjadi lawan Skuad Garuda.

Hal ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa mengingat di era sebelumnya Indonesia sama sekali tidak dipandang sebagai timnas yang hebat oleh negara lain.

4. Membawa Tiga Level Timnas Indonesia ke Piala Asia

Timnas Indonesia U-23

Shin sukses membawa Timnas Indonesia menembus Piala Asia. Hebatnya, hal itu ia lakukan untuk tiga kelompok umur berbeda, yakni Timnas Indonesia, Indonesia U-20, dan Indonesia U-23.

Khusus untuk Timnas Indonesia U-23, Shin juga tercatat menjadi pelatih pertama yang berhasil membawa Garuda Muda lolos ke Piala Asia. Pasalnya sejak turnamen ini digelar, Indonesia belum sekalipun lolos kualifikasi.

