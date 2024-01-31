Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Intip Laga Persis Solo vs Madura United, Ada Apa?

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengintip pertandingan Persis Solo vs Madura United yang merupakan laga tunda Liga 1 2023-2024. Hal itu dilakukan lantaran Maung Bandung akan menghadapi salah satu kesebelasan.

Ya, Persis Solo akan menjadi lawan Persib Bandung selanjutnya di laga ke-24 Liga 1 2023-2024. Kedua tim akan bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Minggu 4 Februari 2024.

“Malam ini (Selasa 30 Januari 2024) kami ingin menyaksikan pertandingannya, karena malam ini mereka (Persis Solo) akan bermain. Jadi kami bisa melihat bagaimana permainan mereka,” kata Hodak, di Stadion Sidolig, Bandung, dikutip pada Rabu (31/1/2024).

Pelatih asal Kroasia itu memastikan harus melihat pertandingan Persis Solo melawan Madura United. Apalagi, tim berjulukan Laskar Sambernyawa itu ditangani pelatih baru.

“Mereka memiliki pelatih baru dan tentunya akan mengubah sesuatu dari pelatih yang sebelumnya,” tegas Hodak.

Persis memutuskan untuk menggantikan posisi pelatih kepala Leonardo Medina. Posisinya kini diisi oleh Milomir Seslija.