HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persis Solo vs Madura United di Liga 1 2023-2024: Hattrick Moussa Sidibe Bawa Laskar Sambernyawa Menang 3-2!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |20:58 WIB
Hasil Persis Solo vs Madura United di Liga 1 2023-2024: <i>Hattrick</i> Moussa Sidibe Bawa Laskar Sambernyawa Menang 3-2!
Persis Solo menang 3-2 atas Madura United (Foto: Instagram/@persisofficial)
A
A
A

SOLO - Hasil Persis Solo vs Madura United di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk Laskar Sambernyawa.

Tiga gol Persis Solo diborong oleh Moussa Sidibe (15', 50', 69'). Sementara itu, dua gol Madura United dihasilkan oleh Malik Risaldi (59', 88').

Persis Solo vs Madura United (Foto: Instagram/@persisofficial)

Jalannya Pertandingan

Persis mampu memegang kendali permainan sejak menit-menit awal dengan permainan cepat yang mereka peragakan. Pada menit 11, mereka pun mendapatkan peluang lewat Alfath Fathier tetapi tendangannya masih bisa ditepis oleh Lucas Frigeri.

Empat menit berselang, sebuah serangan balik cepat yang dilakukan oleh Laskar Laskar Sambernyawa -julukan Persis- membuahkan gol pembuka dari Moussa Sidibe. Ia sukses menyelesaikan umpan terobosan ciamik yang diberikan padanya dengan sebuah tendangan placing kaki kiri ke tiang jauh yang tak mampu dijangkau kiper lawan.

Pada menit 18, gantian Sho Yamamoto yang mengancam dengan sepakan kerasnya yang masih bisa diselamatkan oleh Frigeri. Kemudian, pada menit 26 Madura United nyaris menyamakan kedudukan lewat aksi individu Jaja, namun sayang tendangan yang dilepaskannya dari dalam kotak penalti terlalu deras dan melambung jauh ke atas mistar gawang.

Madura mulai bisa mengembangkan permainan setelah setengah jam laga berjalan dan kembali memperoleh peluang lewat tembakan melengkung Dalberto tetapi bola yang mengarah ke tiang jauh malah membentur kepala Yamamoto. Mereka pun terus membombardir pertahanan tim tuan rumah.

Sayangnya, penyelesaian akhir yang buruk membuat beberapa peluang yang mereka dapat di menit-menit akhir babak pertama tak membuahkan gol. Alhasil, Madura United masih tertinggal 0-1 dari Persis saat turun minum.

Saat babak kedua baru berjalan enam menit, Persis berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Lagi-lagi, sebuah serangan balik cepat yang mereka lancarkan berhasil dituntaskan dengan baik oleh Moussa Sidibe yang mencetak gol dengan tendangan kaki kirinya.

Namun, pada menit 59 Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Adalah Malik Risaldi yang menjebol gawang Gianluca Pandeynuwu dengan sepakan placingnya yang menyambar umpan terobosan Francisco Israel Rivera.

Halaman:
1 2
      
