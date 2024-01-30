Hasil Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: Sengit, Duel Berakhir Imbang 1-1!

HASIL Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Duel sengit itu berakhir dengan skor imbang 1-1.

Laga Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Selasa (30/1/2024) sore WIB. PSIS Semarang unggul lebih dahulu berkat aksi Taisei Marukawa (20’). Tetapi kemudian, Persebaya menyamakan kedudukan berkat gol Andre Oktaviansyah (28’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Robson Carlos Duarte mendapat peluang bagus untuk membawa Persebaya Surabaya memimpin pada menit ke-15. Sayangnya, penguasaan yang kurang sempurna dari Arief Catur Pamungkas membuat bola dengan mudah direbut.

Mendapat perlawanan langsung di awal laga, PSIS Semarang tak tinggal diam. Paulo Gali Freitas mencoba menyerang lawan. tetapi, usahanya gagal berbuah manis pada menit ke-16 sundulannya masih membentur mistar gawang.

Permainan menyerang yang ditunjukkan PSIS Semarang pun berbuah hasil pada menit ke-19. Tendangan Taisei Marukawa tak mampu dihentikan oleh kiper Persebaya Surabaya, Andhika Ramadhani. PSIS pun unggul 1-0!

Kendati demikian, keunggulan Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- tak bertahan lama. Kakak Marselino Ferdinan, Andre Oktaviansyah, sukses membawa Persebaya Surabaya menyamakan keadaan pada menit 28. Skor pun imbang 1-1.

Setelah itu, duel berjalan sengit. Bruno Moreira Soares melepaskan tendangan keras, tetapi bola masih bisa diamankan kiper PSIS Semarang, Muhammad Adi Satryo. Skor 1-1 pun tak berubah hingga akhir babak pertama.