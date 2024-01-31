Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Nottingham Forest vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: Gabriel Jesus Bersinar, The Gunners Menang 2-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |04:23 WIB
Hasil Nottingham Forest vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: Gabriel Jesus Bersinar, <i>The Gunners</i> Menang 2-1
Gabriel Jesus jadi pahlawan kemenangan Arsenal 2-1 atas tuan rumah Nottingham Forest (Foto: Reuters/Lee Smith)
A
A
A

NOTTINGHAM - Hasil Nottingham Forest vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion City Ground, Nottingham, Inggris, Rabu (31/1/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 bagi The Gunners.

Gabriel Jesus menjadi pahlawan kemenangan Arsenal dengan golnya di menit ke-65 dan satu assist kepada Bukayo Saka (72'). Sementara itu, tuan rumah hanya membalas sekali via gol Taiwo Awoniyi (89').

Nottingham Forest vs Arsenal masih 0-0 di babak pertama (Foto: Reuters/Carl Recine)

Jalannya Pertandingan

Tim tamu bermain dominan sejak menit awal. Gelombang serangan dilancarkan ke arah pertahanan Nottingham. Namun, tuan rumah bertahan begitu dalam sehingga Arsenal terpaksa banyak melepaskan tembakan dari jarak jauh.

Sejumlah peluang pun berhasil dihalau barisan pertahanan Nottingham. Kans terbaik di babak pertama diraih Emile Smith Rowe di menit ke-30. Sayang, tembakan jarak jauh pemain asal Inggris itu masih menyamping tipis dari gawang Matt Turner.

Martin Odegaard hampir membuka skor di pengujung babak pertama, tetapi sundulannya dari jarak dekat bisa ditangkap kiper. Skor 0-0 tercipta saat rehat.

Selepas rehat, Nottingham bisa sedikit memberi perlawanan meski dominasi tetap dipegang Arsenal. Neco Williams melepaskan sundulan dari tengah kotak penalti di menit ke-52, yang untungnya bisa diselamatkan penjaga gawang David Raya.

Gol yang dinanti Arsenal akhirnya tiba di menit ke-65. Dari sudut sempit, Jesus sukses mengolongkan bola di sela kaki Turner dan membawa anak asuh Mikel Arteta memimpin 1-0!

Halaman:
1 2
      
