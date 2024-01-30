Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Uzbekistan vs Timnas Thailand di 16 Besar Piala Asia 2023: The War Elephant Kalah 1-2, Wakil Asia Tenggara Habis!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |20:33 WIB
Laga Timnas Uzbekistan vs Timnas Thailand di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Timnas Uzbekistan vs Timnas Thailand di 16 besar Piala Asia 2023 sudah diketahui. The War Elephant -julukan Timnas Thailand- tumbang dengan skor 1-2.

Duel Timnas Uzbekistan vs Timnas Thailand digelar di Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar, pada Selasa (30/1/2024) malam WIB. Gol Uzbekistan dicetak oleh Azizbek Turgunboev (37’) dan Abbosbek Fayzyllaev (65’). Sementara itu, gol semata wayang Thailand tercipta lewat aksi Supachok Sarachat (58’).

Timnas Uzbekistan vs Timnas Thailand

Kekalahan Thailand membuat wakil Asia Tenggara habis di Piala Asia 2023. Sedangkan Uzbekistan, mereka melangkah ke babak perempatfinal untuk berhadapan dengan sang tuan rumah, Qatar.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Uzbekistan langsung memegang kendali permainan begitu laga dimulai. Mereka menguasai bola lebih banyak dan membuat Thailand bertahan cukup dalam. Namun, tak ada peluang berarti yang bisa mereka ciptakan pada 15 menit pertama.

Pada menit 17 barulah sebuah peluang emas didapat oleh Oston Urunov. Aksi individu gemilangnya dari sisi kanan pertahanan lawan dilanjutkan dengan kerjasama satu-dua ciamik dengan Azizbek Turgunboyev. Sayangnya, ketika sudah berhadapan dengan kiper lawan tendangannya justru melenceng jauh dari gawang.

Empat menit berselang, gantian Jaloliddin Masharipov yang mengancam dengan sebuah tendangan mendatar dari jarak jauh, tetapi bola masih bisa ditepis oleh Patiwat Khammai. Tak lama kemudian, dari kemelut situasi sepak pojok, Odiljon Hambrobekov, berdiri bebas namun tendangan kerasnya hanya mengenai bagian luar jaring gawang saja.

Setengah jam laga berjalan, Elephant Warriors -julukan Timnas Thailand- mulai melancarkan serangan-serangan balik cepat. Namun, serangan yang mereka bangun selalu buntu ketika mencapai sepertiga akhir pertahanan lawan.

Terus menekan, pada menit 37 akhirnya Uzbekistan berhasil memecah kebuntuan lewat gol Azizbek Turgunboyev. Sebuah umpan terobosan lambung ciamik dari Farruh Sayfiev disambutnya dengan sebuah kontrol dada dan kemudian diselesaikan dengan tendangan voli yang tak mampu dihalau kiper lawan. Skor 1-0 itu pun bertahan hingga turun minum.

