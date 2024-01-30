Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Shin Tae-yong Ganti Formasi!

Berikut prediksi line up mengerikan Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)

PREDIKSI line up mengerikan Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting kontra Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024.

Berhubung hanya mengemas satu angka dalam dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia butuh menang kandang dan tandang atas Vietnam. Jika sanggup menang kandang dan tandang atas Vietnam, Timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus memesan tempat di Piala Asia 2027.

(Shin Tae-yong menatap optimistis laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: REUTERS)

Performa impresif di Piala Asia 2023 dapat dijadikan modal Timnas Indonesia untuk mempermalukan Vietnam. Satu lagi, Timnas Indonesia bakal diperkuat Jay Idzes dan Nathan Tjoe (tinggal mengambil sumpah WNI), dua pemain keturunan tambahan yang siap memperkuat skuad Garuda.

Jumlahnya bisa semakin banyak jika Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittarrd), Thom Haye (SC Heerenveen) dan Maarten Paes (FC Dallas) sudah mendapatkan paspor Indonesia pada akhir Februari atau awal Maret 2024.

Jika lima nama di atas bisa bergabung, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong lebih leluasa meracik strategi. Kehadiran nama-nama di atas membuat Shin Tae-yong kemungkinan mengubah formasinya dari 3-4-3 menjadi 4-2-3-1.