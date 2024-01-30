Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Shin Tae-yong Ganti Formasi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |11:00 WIB
Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Shin Tae-yong Ganti Formasi!
Berikut prediksi line up mengerikan Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PREDIKSI line up mengerikan Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting kontra Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024.

Berhubung hanya mengemas satu angka dalam dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia butuh menang kandang dan tandang atas Vietnam. Jika sanggup menang kandang dan tandang atas Vietnam, Timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus memesan tempat di Piala Asia 2027.

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong menatap optimistis laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: REUTERS)

Performa impresif di Piala Asia 2023 dapat dijadikan modal Timnas Indonesia untuk mempermalukan Vietnam. Satu lagi, Timnas Indonesia bakal diperkuat Jay Idzes dan Nathan Tjoe (tinggal mengambil sumpah WNI), dua pemain keturunan tambahan yang siap memperkuat skuad Garuda.

Jumlahnya bisa semakin banyak jika Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittarrd), Thom Haye (SC Heerenveen) dan Maarten Paes (FC Dallas) sudah mendapatkan paspor Indonesia pada akhir Februari atau awal Maret 2024.

Jika lima nama di atas bisa bergabung, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong lebih leluasa meracik strategi. Kehadiran nama-nama di atas membuat Shin Tae-yong kemungkinan mengubah formasinya dari 3-4-3 menjadi 4-2-3-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182668/park_hang_seo-iVvs_large.jpg
Hamka Hamzah Nilai Park Hang-seo Cocok Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182696/hamka_hamza_mendorong_agar_bojan_hodak_jadi_pelatih_timnas_indonesia-tYqV_large.jpg
Hamka Hamzah Dorong Bojan Hodak Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Kenapa Tidak Dicoba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182516/dean_james_bobol_gawang_feyenoord_rotterdam_dan_bantu_go_ahead_eagles_menang_2_1_gaeagles-2z6o_large.jpg
Update Abroad Pemain Timnas Indonesia: Dean James Bobol Gawang Feyenoord Rotterdam, Calvin Verdonk Kartu Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182494/timnas_indonesia_absen_di_fifa_matchday_november_2025_pssi-Z5FT_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Absen di FIFA Matchday November 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642765/timnas-indonesia-u17-cetak-kemenangan-bersejarah-di-piala-dunia-u17-begini-pesan-nova-arianto-hrk.webp
Timnas Indonesia U-17 Cetak Kemenangan Bersejarah di Piala Dunia U-17, Begini Pesan Nova Arianto
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Komentar Haru Erick Thohir usai Timnas Indonesia U-17 Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement