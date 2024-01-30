Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Makin Dekat ke Pintu Masuk Piala Dunia Setelah Lolos 16 Besar Piala Asia 2023!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |10:37 WIB
Timnas Indonesia Makin Dekat ke Pintu Masuk Piala Dunia Setelah Lolos 16 Besar Piala Asia 2023!
Timnas Indonesia membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menembus 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

MEDIO empat bulan lalu, pengamat sepakbola asal Indonesia, Justinus Lhaksana, mengatakan Timnas Indonesia semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia jika lolos ke fase gugur Piala Asia. Empat bulan berselang, ucapan Coach Justin –sapaan akrab Justinus Lhaksana– terealisasi.

Apakah ini pertanda Timnas Indonesia sanggup lolos ke Piala Dunia 2026 atau 2030? Timnas Indonesia baru saja mencetak sejarah di Piala Asia.

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia. Meski akhirnya kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023, apresiasi besar didapatkan skuad asuhan Shin Tae-yong.

Coach Justin mengatakan, dengan besarnya bangsa Indonesia, memalukan jika Timnas Indonesia hanya membidik trofi Piala AFF. Dalam pandangannya, Timnas Indonesia sudah masuk ke level Asia.

“Untuk gue akan memalukan dengan rakyat 275 juta cuma fokus ke AFF. Level kita sudah di Asia. Netizen kardus itu bilang, ‘kan harus juara Piala AFF dulu’. Hei my friend, Singapura 4 kali juara Piala AFF tapi enggak pernah ikut Piala Asia,” kata coach Justin medio empat bulan lalu, Okezone mengutip dari YouTube Buddyku Official.

“Ketika ikut Piala Asia, pintu Piala Dunia itu lebih dekat. Pada saat kita lolos fase grup meski akhirnya kalah, pintu ke Piala Dunia semakin lebih dekat lagi. Itu lebih membanggakan ketimbang 10 kali juara Piala AFF,” lanjut mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182668/park_hang_seo-iVvs_large.jpg
Hamka Hamzah Nilai Park Hang-seo Cocok Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182696/hamka_hamza_mendorong_agar_bojan_hodak_jadi_pelatih_timnas_indonesia-tYqV_large.jpg
Hamka Hamzah Dorong Bojan Hodak Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Kenapa Tidak Dicoba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182516/dean_james_bobol_gawang_feyenoord_rotterdam_dan_bantu_go_ahead_eagles_menang_2_1_gaeagles-2z6o_large.jpg
Update Abroad Pemain Timnas Indonesia: Dean James Bobol Gawang Feyenoord Rotterdam, Calvin Verdonk Kartu Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182494/timnas_indonesia_absen_di_fifa_matchday_november_2025_pssi-Z5FT_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Absen di FIFA Matchday November 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/50/1642603/conor-benn-diprediksi-robohkan-chris-eubank-jr-saat-rematch-dzi.webp
Conor Benn Diprediksi Robohkan Chris Eubank Jr saat Rematch
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Komentar Haru Erick Thohir usai Timnas Indonesia U-17 Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement