Timnas Indonesia Makin Dekat ke Pintu Masuk Piala Dunia Setelah Lolos 16 Besar Piala Asia 2023!

Timnas Indonesia membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menembus 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

MEDIO empat bulan lalu, pengamat sepakbola asal Indonesia, Justinus Lhaksana, mengatakan Timnas Indonesia semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia jika lolos ke fase gugur Piala Asia. Empat bulan berselang, ucapan Coach Justin –sapaan akrab Justinus Lhaksana– terealisasi.

Apakah ini pertanda Timnas Indonesia sanggup lolos ke Piala Dunia 2026 atau 2030? Timnas Indonesia baru saja mencetak sejarah di Piala Asia.

Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia. Meski akhirnya kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023, apresiasi besar didapatkan skuad asuhan Shin Tae-yong.

Coach Justin mengatakan, dengan besarnya bangsa Indonesia, memalukan jika Timnas Indonesia hanya membidik trofi Piala AFF. Dalam pandangannya, Timnas Indonesia sudah masuk ke level Asia.

“Untuk gue akan memalukan dengan rakyat 275 juta cuma fokus ke AFF. Level kita sudah di Asia. Netizen kardus itu bilang, ‘kan harus juara Piala AFF dulu’. Hei my friend, Singapura 4 kali juara Piala AFF tapi enggak pernah ikut Piala Asia,” kata coach Justin medio empat bulan lalu, Okezone mengutip dari YouTube Buddyku Official.

“Ketika ikut Piala Asia, pintu Piala Dunia itu lebih dekat. Pada saat kita lolos fase grup meski akhirnya kalah, pintu ke Piala Dunia semakin lebih dekat lagi. Itu lebih membanggakan ketimbang 10 kali juara Piala AFF,” lanjut mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia ini.