Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Shin Tae-yong Antar Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |09:39 WIB
Hitung-hitungan Shin Tae-yong Antar Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Shin Tae-yong berpeluang antar Timnas Indoneisa lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

HITUNG-hitungan Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Setelah gugur di 16 besar Piala Asia 2023, agenda terdekat Timnas Indonesia adalah babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Sebelum kita membahas kans Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya, kita intip dulu klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia

(Timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)

Hingga matchday kedua, Irak memuncaki Grup F dengan enam angka. Disusul Vietnam di posisi dua dengan tiga angka, kemudian di posisi tiga dan empat ada Filipina dan Timnas Indonesia yang mengoleksi satu poin.

Lantas, seberapa besar peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Peluangnya sangat besar, mengingat dua tim teratas yang diizinkan melaju ke babak selanjutnya.

Faktor selanjutnya kenapa Timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena di empat laga sisa, tiga di antaranya dilangsungkan di kandang sendiri.

Satu lagi pada Maret 2024, Timnas Indonesia berpeluang diperkuat pemain-pemain keturunan tambahan yang kenyang pengalaman main di luar negeri. Sebut saja Thom Haye dan Nathan Tjoe (SC Heerenveen), Jay Idzes (Venezia), Maarten Paes (FC Dallas) dan Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard).

Perpaduan nama-nama di atas otomatis memperbesar peluang Timnas Indonesia untuk menang  kandang dan tandang atas Vietnam di matchday ketiga dan keempat. Jika dua kali menang atas Vietnam, koleksi tujuh angka milik Timnas Indonesia mendekatkan mereka ke babak ketiga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182668/park_hang_seo-iVvs_large.jpg
Hamka Hamzah Nilai Park Hang-seo Cocok Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182696/hamka_hamza_mendorong_agar_bojan_hodak_jadi_pelatih_timnas_indonesia-tYqV_large.jpg
Hamka Hamzah Dorong Bojan Hodak Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Kenapa Tidak Dicoba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182516/dean_james_bobol_gawang_feyenoord_rotterdam_dan_bantu_go_ahead_eagles_menang_2_1_gaeagles-2z6o_large.jpg
Update Abroad Pemain Timnas Indonesia: Dean James Bobol Gawang Feyenoord Rotterdam, Calvin Verdonk Kartu Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182494/timnas_indonesia_absen_di_fifa_matchday_november_2025_pssi-Z5FT_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Absen di FIFA Matchday November 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642747/timnas-indonesia-bungkam-honduras-21-peluang-lolos-masih-terbuka-osv.webp
Timnas Indonesia Bungkam Honduras 2-1, Peluang Lolos Masih Terbuka
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/timnas_portugal_u_17.jpg
Daftar 23 Tim Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 Menyusul?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement