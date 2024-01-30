Hitung-hitungan Shin Tae-yong Antar Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Shin Tae-yong berpeluang antar Timnas Indoneisa lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

HITUNG-hitungan Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Setelah gugur di 16 besar Piala Asia 2023, agenda terdekat Timnas Indonesia adalah babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Sebelum kita membahas kans Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya, kita intip dulu klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

(Timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)

Hingga matchday kedua, Irak memuncaki Grup F dengan enam angka. Disusul Vietnam di posisi dua dengan tiga angka, kemudian di posisi tiga dan empat ada Filipina dan Timnas Indonesia yang mengoleksi satu poin.

Lantas, seberapa besar peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Peluangnya sangat besar, mengingat dua tim teratas yang diizinkan melaju ke babak selanjutnya.

Faktor selanjutnya kenapa Timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena di empat laga sisa, tiga di antaranya dilangsungkan di kandang sendiri.

Satu lagi pada Maret 2024, Timnas Indonesia berpeluang diperkuat pemain-pemain keturunan tambahan yang kenyang pengalaman main di luar negeri. Sebut saja Thom Haye dan Nathan Tjoe (SC Heerenveen), Jay Idzes (Venezia), Maarten Paes (FC Dallas) dan Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard).

Perpaduan nama-nama di atas otomatis memperbesar peluang Timnas Indonesia untuk menang kandang dan tandang atas Vietnam di matchday ketiga dan keempat. Jika dua kali menang atas Vietnam, koleksi tujuh angka milik Timnas Indonesia mendekatkan mereka ke babak ketiga.