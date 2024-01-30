Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Akui Masih Simpan Banyak Penyesalan Usai Timnas Indonesia Tersingkir dari Piala Asia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |09:21 WIB
Shin Tae-yong Akui Masih Simpan Banyak Penyesalan Usai Timnas Indonesia Tersingkir dari Piala Asia 2023
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui masih simpan banyak penyesalan usai timnya tersingkir dari Piala Asia 2023. Kendati demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu tetap mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi perjuangan anak asuhnya.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kalah dari Australia 0-4 pada laga 16 besar Piala Asia 2023 di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024) malam WIB. Meski kalah, Ivar Jenner dkk tampil ciamik menghadapi juara Piala Asia 2015 itu.

Bahkan, Timnas Indonesia beberapa kali berhasil membongkar pertahanan Australia hingga menciptakan peluang lewat aksi Rafael Struick dkk. Tercatat, tim asuhan Shin Tae-yong itu menguasai bola sebanyak 48 persen, 5 percobaan, 1 di antaranya tepat sasaran.

Namun, Australia mampu membobol gawang Ernando Ari empat kali tanpa balas. Di antaranya gol bunuh diri Elkan Balggott (12), Martin Boyle (45'), Craig Goodwin (89'), dan Harry Sauttar (90+1). Hasil ini membuat Australia lolos ke perempatfinal dan sedangka. langkah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 terhenti.

Setelah Timnas Indonesia tersingkir dari ajang empat tahunan negara Asia itu, Shin Tae-yong curhat di media sosial Instagram pribadinya. Pelatih 53 tahun itu mengaku masih menyimpan banyak penyesalan usai timnya tersingkir dari Piala Asia 2023.

Kendati demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu tetap mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi perjuangan anak asuhnya. Ia berharap Marselino Ferdinan dkk bisa mengambil pengalaman dan pelajaran untuk ajang selanjutnya.

Halaman:
1 2
      
