HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Salernitana vs AS Roma Berakhir 1-2, Daniele De Rossi Puji Kualitas Lorenzo Pellegrini

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |09:32 WIB
Hasil Salernitana vs AS Roma Berakhir 1-2, Daniele De Rossi Puji Kualitas Lorenzo Pellegrini
A
A
A

SALERNO - Pelatih AS Roma, Daniele De Rossi, memuji Lorenzo Pellegrini usai membawa timnya mengalahkan Salernitana 2-1. Juru taktik anyar Giallorossi pengganti Jose Mourinho itu menyebut Pellegrini sebagai kapten terbaik bagi anak asuhnya dalam laga tersebut.

AS Roma baru saja membawa pulang tiga poin usai meraih kemenangan 2-1 atas Salernitana dalam pekan ke-22 Liga Italia 2023-2024. Duel Salernitana vs Roma itu berlangsung di Stadion Arechi pada Selasa (30/1/2024) dini hari WIB.

Gol-gol kemenangan Giallorossi -julukan AS Roma- dicetak oleh masing-masing lewat aksi Paulo Dybala (51' P) dan Lorenzo Pellegrini (66'). Sementara itu, tuan rumah hanya mampu mencetak satu gol via aksi G. Kastanos (70')

Selepas pertandingan, Daniele De Rossi memuji kapten AS Roma, Lorenzo Pellegrini, setinggi langit. Perlu diketahui, Pellegrini sendiri adalah mantan rekan setim De Rossi saat masih aktif bermain sebagai pemain AS Roma sehingga mereka menjalin kedekatan emosional.

Terlepas dari hal itu, De Rossi menyebut Pellegrini sebagai kapten terbaik untuk anak asuhnya dalam laga tersebut. Ia menilai pemain asal Italia itu memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, profesional, dan kerap menjadi contoh bagi Paulo Dybala dkk.

“Saya tidak bisa memikirkan kapten yang lebih baik. Selain persahabatan yang akan selalu ada, dia (Pellegrini) sangat profesional, fokus, membantu rekan satu timnya," kata De Rossi, dikutip dari Football Italia, Selasa (30/1/2024).

Halaman:
1 2
      
