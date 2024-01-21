Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Tak Lagi Main dengan Gaya Jose Mourinho, Daniele De Rossi Sukses Bawa AS Roma Menang atas Hellas Verona

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |09:27 WIB
Tak Lagi Main dengan Gaya Jose Mourinho, Daniele De Rossi Sukses Bawa AS Roma Menang atas Hellas Verona
Debut Daniele De Rossi sebagai pelatih AS Roma. (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA AS Roma bermain berbeda saat menang 2-1 atas Hellas Verona di laga lanjutan Liga Italia 2023-2024. Menurut pelatih anyar Roma, Daniele De Rossi, timnya saat ini sedang dicoba bermain dengan gaya berbeda, tak seperti saat masih ditangani oleh Jose Mourinho.

Untungnya perbedaan gaya bermain itu membuahkan hasil positif. Roma asuhan Rossi terlihat lebih banyak menguasai bola dan bermain lebih cepat dibanding dengan pendahulunya itu, yang terkenal dengan gaya bertahan dan serangan baliknya.

Alhasil, De Rossi mendapat sambutan hangat dari para pendukung Giallorossi -julukan Roma- di Olimpico Stadium ketika memimpin timnya sebagai pelatih untuk kali pertama dalam laga pekan ke-21 Liga Italia 2023-2024, Minggu (21/1/2024) dini hari WIB. Seperti diketahui, dia baru ditunjuk untuk menahkodai Paulo Dybala dan kolega setelah Mourinho dipecat pada pekan ini.

Romelu Lukaku pun berhasil mencetak gol perdana di era De Rossi ini pada menit ke-19. Enam menit kemudian, Lorenzo Pellegrini turut menjebol gawang Verona untuk membawa Roma unggul 2-0.

Daniele De Rossi

Pertandingan berlangsung alot di babak kedua hingga Michael Folorunsho menyumbang gol untuk tim tamu pada menit 76. Akan tetapi, tim tuan rumah mampu mempertahankan keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan.

Sukses menang dalam laga debutnya sebagai Pelatih Roma, De Rossi pun mengaku senang khususnya dengan permainan anak buahnya di babak pertama. Menurutnya, mereka mampu bermain sesuai dengan harapannya meski performa mereka menurun di babak kedua.

“Saya sangat menyukai babak pertama, tetapi jika Anda melakukan gerakan yang sama tanpa kecepatan yang tepat, tanpa menggerakkan bola dengan cepat, dan tanpa mengingat alasan Anda melakukannya, maka Anda akan kesulitan,” kata De Rossi dilansir dari Football Italia, Minggu (21/1/2024).

