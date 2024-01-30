Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik Ten Hag Bicara Taget Juara Manchester United Usai Kalahkan Newport Country

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |00:11 WIB
Erik Ten Hag Bicara Taget Juara Manchester United Usai Kalahkan Newport Country
A
A
A

NEWPORT - Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag menargetkan timnya untuk menjadi juara Liga Inggris dan Piala FA 2023-2024. Namun, ia mengatakan The Red Devils -julukan Manchester United- harus fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya.

Manchester United berhasil meraih kemenangan 4-2 atas Newport di putaran keempat Piala FA musim ini. Laga tersebut berlangsung di Rodney Parade Stadium, Minggu (29/1/2024) malam WIB.

Empat gol kemenangan Manchester United dibuat oleh Bruno Fernandes (7'), Kobbie Mainoo (13'), Anthony (68'), dan Rasmus Hojlund (90+4'). Sedangkan Newport hanya bisa memperkecil kekalahan lewat Bryn Morris (36') dan Will Evans (47').

Selepas pertandingan, Erik Ten Hag pun menargetkan Manchester United untuk bisa menjadi juara Liga Inggris dan Piala FA musim ini. Namun, Setan Merah harus fokus untuk menjalani satu pertandingan ke pertandingan lainnya.

"Kami harus memenangkan setiap pertandingan. Jadi ada dua hal yang harus diperjuangkan saat ini, Premier League dan Piala FA," kata Erik Ten Hag dikutip dari laman resmi Man United, Senin (29/1/2024).

"Anda harus melangkah dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya," ujarnya.

