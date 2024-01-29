Marselino Ferdinan Petik Pelajaran Berharga dari Kekalahan Timnas Indonesia 0-4 Lawan Australia di Piala Asia 2023

DOHA - Marselino Ferdinan angkat bicara usai Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Menurut pemain KMSK Deinze itu, skuad Garuda memetik banyak pelajaran dari kekalahan itu.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Australia dengan skor 0-4 di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu 28 Januari 2024 malam WIB.

Meski kalah telak, boleh dibilang Timnas Indonesia bermain sangat baik khususnya pada babak pertama. Sayangnya gawang Ernando Ari harus kebobolan dua gol sebelum turun minum lewat gol bunuh diri Elkan Baggott (12’) dan Martin Boyle (45’). Kemudian, Indonesia kecolongan di akhir-akhir babak kedua lewat gol Craig Goodwin (89’) dan Harry Souttar (90+1’).

Marselino pun sepakat Skuad Garuda tampil ciamik di babak pertama. Walau pun kalah telak, pemain berusia 19 tahun itu mengatakan Timnas Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga dari tim sekaliber Australia.

“Kami memang kalah 4-0 tapi babak pertama kami tampil sangat baik, terlepas dari gol bunuh diri dan yang lain,” kata Marselino, dikutip dari kanal Youtube Harimau Malaya, Senin (29/1/2024).

“Tapi kami bisa mengambil evaluasi dari tim bagus seperti Australia. Kami bisa evaluasi diri kami dan tim kami untuk menjadi lebih baik ke depannya,” sambungnya.