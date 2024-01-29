Meski Pesta Gol 4-0, Kapten Australia Tetap Kerepotan Ladeni Permainan Timnas Indonesia di 16 Besar Piala Asia 2023

DOHA – Kapten Timnas Australia, Mathew Ryan, akui kerepotan ladeni permainan Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023. Hal itu disampaikan Ryan, meski Australia sukses pesta gol ke gawang Timnas Indonesia dengan skor 4-0.

Mathew Ryan pun mengapresiasi permainan Timnas Indonesia. Menurutnya, dalam kompetisi seperti ini, tidak ada tim yang lemah, termasuk Timnas Indonesia.

“Mungkin ada banyak suara dari luar yang mengatakan, ‘Tim harus melakukan ini atau itu,’ tapi sepakbola tidaklah mudah,” kata Ryan, dilansir dari situs resmi Timnas Australia, Senin (29/1/2024).

“Ketika Anda berada di sini, dan Anda adalah pesepakbola profesional, dan Anda menghadapi tim lain yang jelas-jelas berusaha melakukan segala yang mereka bisa untuk memenangkan pertandingan, itu tidaklah mudah,” sambungnya.

Kiper AZ Alkmaar itu mengambil contoh laga melawan Timnas Indonesia tadi malam. Ryan mengakui Skuad Garuda bermain cukup baik dan memberikan ancaman yang berarti bagi Australia. Walaupun pada akhirnya, Socceroos berhasil keluar dari tekanan sehingga memenangkan laga tersebut.