HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Australia Menang 4-0, Graham Arnold Akui Timnas Indonesia Sulitkan The Socceroos

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |10:13 WIB
Australia Menang 4-0, Graham Arnold Akui Timnas Indonesia Sulitkan <i>The Socceroos</i>
Graham Arnold mendatangi para pemain Australia usai laga kontra Timnas Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Graham Arnold mengakui Timnas Indonesia mempersulitkan Australia meski timnya berhasil menang 4-0. Namun di sisi lain, sang pelatih menilai kualitas lini depan Australia dan kombinasi serangan berjalan sesuai dengan rencana untuk bisa mendapatkan kemenangan.

Socceroos -julukan Timnas Australia- sukses meraih kemenangan meyakinkan atas Timnas Indonesia dengan skor 4-0 di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar pada Minggu (28/1/2024) malam WIB.

Laga baru berjalan 12 menit, tetapi Australia mampu memimpin usai Elkan Baggott melakukan gol bunuh diri. Kemudian, Martin Boyle membawa Australia memimpin 2-0 atas Timnas Indonesia pada menit 45.

Timnas Indonesia tampil lebih baik pada babak kedua, tetapi tak mampu mencetak gol. Sedangkan menjelang akhir pertandingan, Australia sukses menambah dua gol melalui Craig Goodwin pada menit 89 dan Harry Souttar menit 90+1.

Meski Australia mendapatkan kemenangan meyakinkan, tetapi Graham Arnold memberikan pujian atas performa Timnas Indonesia. Menurutnya Socceroos tetap mendapatkan kesulitan dari Pasukan Garuda.

"Pujian untuk Indonesia, mereka membuat kami kesulitan," kata Graham Arnold dikutip dari laman resmi AFC, Senin (29/1/2024).

